У берегов Исландии 63 года назад появился новый остров: почему туда до сих пор пускают только по спецразрешению

В 1963 году у побережья Исландии произошло необычайное природное событие – прямо посреди океана возник новый остров. Однако самое интересное то, что даже спустя десятилетия после появления острова обычным туристам запрещено высаживаться на его берег.

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Как сообщает Earth.com, остров Сюртсей превратился в уникальную природную лабораторию, где ученые наблюдают за зарождением жизни на совершенно новой территории. Именно ради сохранения этого природного эксперимента доступ на остров строго ограничили.

Как посреди океана появился новый остров

История Сюртсея началась 14 ноября 1963 года, когда рыбаки у южного побережья Исландии заметили необычную активность в море. Над водой поднимались столбы пара и вулканического пепла.

Выяснилось, что на глубине примерно 130 метров началось подводное вулканическое извержение. Лава, пепел и другие вулканические материалы постепенно накапливались, пока над поверхностью Атлантического океана не появился новый участок суши.

Извержения продолжались до 5 июня 1967 года, формируя остров, расположенный примерно в 32 километрах от побережья Исландии. На момент завершения вулканической активности площадь Сюртсея составляла около 2,6 квадратного километра, а высота его самой высокой точки достигала примерно 170 метров над уровнем моря.

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Однако с тех пор остров постепенно уменьшается. Океанские волны, сильные ветры и осадки разрушают его берега. Уже к 2006 году площадь суши сократилась примерно до 1,4 квадратного километра.

Почему туристам запрещено ездить на Сюртсей

Уникальность острова заключается не только в его вулканическом происхождении. Ученые получили редкую возможность наблюдать, как на совершенно безжизненной территории постепенно формируется экосистема. Еще в 1965 году, когда вулканические извержения продолжались, Сюртсей объявили природоохранной территорией.

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С тех пор посещение острова строго контролируют. Главная цель ограничений – не допустить попадания посторонних растений, семян, микроорганизмов и других живых организмов, которые люди могут случайно принести с собой. Даже незначительное вмешательство способно повлиять на результаты многолетних научных наблюдений.

Поэтому высаживаться на остров можно только по специальному разрешению, которое выдают преимущественно для проведения исследований. Туристические поездки с высадкой на берег запрещены. Посетителям также запрещают оставлять мусор, переносить на территорию посторонние материалы или нарушать природную среду.

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По данным природоохранных организаций, ежегодно на острове происходит всего от одного до трех санкционированных посещений небольшими группами.

Как на острове зародилась жизнь

Когда Сюртсей только появился, его поверхность состояла преимущественно из вулканических камней и пепла. Здесь не было ни растительности, ни сформировавшейся почвы. Однако природа довольно быстро начала осваивать новую территорию.

Уже в 1965 году ученые обнаружили первое сосудистое растение, семена которого попали на остров естественным путем. Позже стали появляться другие виды растений, мхи, лишайники и грибы.

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Семена приносили океанские течения, ветер и птицы. Особенно важную роль сыграли чайки, которые начали образовывать большие колонии на острове. Они переносили семена, а их помет обогащал вулканическую почву питательными веществами. Благодаря этому растительность начала распространяться значительно быстрее.

По результатам многолетних исследований, с 1965 по 2015 год на острове зафиксировали 74 вида сосудистых растений, из которых 64 сохранились к концу этого периода. Кроме того, исследователи зарегистрировали 89 видов птиц и 335 видов беспозвоночных животных. Несмотря на это, значительная часть Сюртсея до сих пор почти лишена растительности.

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Почему остров имеет особое значение для науки

Сюртсей позволяет ученым изучать процессы, которые в других частях мира происходили тысячи или даже миллионы лет назад. В частности, специалисты наблюдают за формированием почвы, распространением растений, заселением территории животными и изменениями вулканических пород.

Интересными оказались и геологические исследования. Образцы вулканической породы, полученные во время бурения в 1979 и 2017 годах, свидетельствовали об образовании новых минеральных соединений внутри камня. Среди них обнаружили алюминиевый тоберморит – минерал, который также образовывался в древнеримских бетонных сооружениях под воздействием морской воды.

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Благодаря таким исследованиям ученые получают ценные сведения о том, как меняются вулканические породы и как минералы взаимодействуют с морской водой. В 2008 году Сюртсей внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, признав его исключительную научную и природную ценность.

Может ли Сюртсей исчезнуть

Несмотря на то что остров возник в результате мощных вулканических процессов, он остается уязвимым перед природной эрозией. Волны Атлантического океана постепенно разрушают береговую линию, а дожди и ветер меняют рельеф.

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По научным прогнозам, со временем Сюртсей может потерять еще значительную часть своей территории. Дольше всего, вероятно, сохранятся участки, образованные из самых прочных вулканических пород. В то же время исследователи продолжают наблюдать за изменениями острова и развитием его экосистемы.

Сюртсей остается одним из немногих мест на планете, где можно проследить, как природа практически с нуля создает новый мир. Именно поэтому его защищают от массового туризма, позволяя природным процессам происходить без непосредственного вмешательства человека.

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