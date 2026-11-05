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Альтернатива Мальдивам: туристам посоветовали идеальное место для отпуска

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
2,9 т.
Альтернатива Мальдивам: туристам посоветовали идеальное место для отпуска
Где отдохнуть в Турции. Источник: facebook.com/bijalresorts

Турция привлекает путешественников не только пляжами, но и древними городами, хранящими следы античных цивилизаций. Одно из таких мест – Сиде, где археологические памятники соседствуют с современными курортами.

Среди них особенно выделяется Bijal – комплекс вилл с частными бассейнами и сервисом, вдохновленным мальдивскими курортами. Отдых здесь сочетает знакомство с историей, спокойствие у моря и возможность отвлечься от цифровых будней, отмечает The Independent.

Сиде – античный город на Турецкой Ривьере

Сиде был основан в VII веке до нашей эры и сохранил немало памятников античной эпохи. Среди них – римский форум, театр и восстановленный греческий фонтан, демонстрирующий древние способы подачи воды с гор. По словам местного гида Исмета, система водоотведения, которой около 2 тысяч лет, до сих пор работает и выдержала испытание сильными дождями. Исторически Сиде также имел важное значение как перекресток торговых маршрутов.

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Альтернатива Мальдивам: туристам посоветовали идеальное место для отпуска

Античный город Сиде. Источник: unsplash.com/@stekata_g

Турецкая Ривьера, по словам гида, насчитывает около 320 солнечных дней в году, а перелет из Лондона занимает примерно четыре часа. Особенно приятным временем для отдыха он называет осень: в октябре и ноябре температура воздуха может достигать около 27°C, море остается теплым, а туристов меньше, чем в летний сезон. Поэтому путешественники могут совместить пляжный отдых с прогулками по историческим местам.

Где остановиться в Сиде

В нескольких минутах езды от Сиде расположен курорт Bijal, который стремится изменить представление о Турецкой Ривьере как о направлении массового пакетного туризма. Его тропический стиль чувствуется в турецком комплексе, открывшемся весной 2025 года. Все 19 вилл имеют собственные бассейны, а гостям доступны бассейны с подогревом и современный тренажерный зал.

Альтернатива Мальдивам: туристам посоветовали идеальное место для отпуска

Сколько стоит проживание в Bijal. Источник: facebook.com/bijalresorts

Для тех, кто хочет разнообразить отдых, на территории организуют творческие занятия. Лондонская художница и керамистка Венеция Берри проводит мастер-классы по гончарному делу и живописи, а мольберты устанавливают так, чтобы участники могли рисовать с видом на пляж и море. Занятия проходят в непринужденном формате, поэтому присоединиться могут даже те, кто давно не брал в руки кисть.

Мастер-классы помогают гостям отвлечься от смартфонов и повседневных дел, сосредоточившись на творчестве и пейзаже. По наблюдениям сотрудников Bijal, некоторые посетители, которые раньше не занимались искусством, после таких занятий даже записываются на художественные курсы дома. В то же время на курорте есть чем заняться и помимо творческих студий: можно отдыхать у частного бассейна или отправиться на песчаный пляж, до которого несколько минут пешком или на велосипеде.

Альтернатива Мальдивам: туристам посоветовали идеальное место для отпуска

Отдых в Bijal. Источник: facebook.com/bijalresorts

Пляжный клуб, кабинки для переодевания, настольный теннис, дартс, шахматы и другие игры дополняют предложение курорта.

Турецкая Ривьера может быть не менее привлекательной, чем Мальдивы, особенно если учесть долгую дорогу до островов и разницу во времени. Стоимость проживания в Bijal начинается от 850 евро за ночь (примерно 43,6 тыс. грн) за виллу с одной спальней для двух гостей с завтраком.

OBOZ.UA писал о пляжных направлениях для путешествий, которые не стоят внимания туристов.

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