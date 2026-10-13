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5100 м над уровнем моря: где находится самый высокогорный город мира

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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icon 1,2 т.
5100 м над уровнем моря: где находится самый высокогорный город мира
Город Ла-Ринконада в Перу привлекает все новых золотоискателей. Источник: E Michael James

Воздух здесь настолько разрежен, что дышать трудно, ночная температура опускается до минус 10 градусов по Цельсию, а в большинстве домов нет ни отопления, ни даже водопровода. Тем не менее, в городке Ла-Ринконада, расположенном высоко в Андах на территории Перу, живут люди. Более того, сюда постоянно приезжают новые поселенцы.

Самый высокогорный в мире постоянно заселённый населённый пункт известен вовсе не пейзажами или достопримечательностями для туристов: в недрах этой горы скрывается нечто чрезвычайно ценное, ради чего многие люди готовы рисковать собственной жизнью. Подробнее о его секретах рассказало издание HGY.

Ла-Ринконада находится примерно на высоте 5100 метров над уровнем моря. На таких высотах у непривычного человека возникают головная боль, головокружение, тошнота и одышка, стоит ему сделать всего лишь несколько шагов. Впрочем, местные жители приспособились к таким экстремальным условиям и чувствуют себя здесь вполне нормально.

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А вот причиной бурного роста поселения стали не уникальное расположение или историческое наследие. Главный мотив для большинства приезжих — золото, спрятанное в окружающих горах. Тысячи людей из других уголков Перу перебрались сюда в надежде найти тот самый самородок, который кардинально изменит их жизнь. Сегодня здесь проживает примерно 50 тысяч человек, однако инфраструктура развивается со значительным отставанием по сравнению с темпами прироста населения.

5100 м над уровнем моря: где находится самый высокогорный город мира

Ла-Ринконада — непривлекательный и неудобный для жизни город, но сюда едут те, кто хочет быстро разбогатеть на добыче золота. Источник: Anadolu

Многие семьи, проживающие в городе Ла-Ринконада, ютились в простых металлических лачугах без отопления, частных туалетов и централизованного водоснабжения. А мусорные свалки и сточные канавы прямо посреди улиц стали привычной частью повседневной жизни.

Не менее тяжелыми являются условия труда в местных шахтах. Люди работают здесь в очень тесном пространстве, им постоянно угрожают обвалы, взрывы и ядовитые газы. Система оплаты труда здесь также нестандартна: некоторые рабочие неделями трудятся бесплатно, а затем получают всего один день, когда могут забрать себе всё, что сами добывают из породы. Удачная смена может принести немалые деньги, однако неудачный день означает, что целый месяц изнурительного труда пошёл насмарку.

Ртуть и другие химикаты, используемые для добычи и промывки золота, отравляют окружающую почву и водоёмы, а на окраинах посёлка неуклонно растут кучи отходов. Ла-Ринконада — это город крайностей. Здесь не хватает воздуха, чтобы нормально дышать, а быт кажется суровым испытанием, тем не менее, сюда каждый день продолжают стекаться новые искатели счастья.

Ведь обещание золота в глубине горы меняло судьбы людей не только в прошлых веках. Ценность этого драгоценного металла даже на высоте пяти тысяч метров остается достаточной, чтобы люди ставили на карту абсолютно всё.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой город признали самым выгодным для отдыха.

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