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Скидки до 66% на технику: сеть "Ябко" отмечает 12-летие

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Скидки до 66% на технику: сеть "Ябко" отмечает 12-летие
Сеть "Ябко" отмечает 12-летие скидками. Источник: "Ябко"

"Ябко" отмечает 12-летие праздничным предложением для клиентов: в магазинах и на сайте сети действуют скидки до 66% на отдельные модели техники и аксессуары.

История "Ябко" началась в 2014 году с небольшого магазина в центре Львова на улице Шевской, 10. Сегодня это всеукраинская мультибрендовая сеть, насчитывающая почти 140 магазинов в 49 городах Украины и команду из более чем 600 человек.

За это время сеть "Ябко" перешла от специализации на технике Apple к мультибрендовому ритейлу. Сегодня в ассортименте – смартфоны, компьютеры, аудиотехника, товары для дома, gaming, wellness и другие категории.

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Собственные сервисные центры сети "Ябко" ежегодно обслуживают тысячи устройств, а 90% ремонтов завершаются в течение двух часов. Клиентам также доступны программы Trade-In, выкуп гаджетов и расширенная гарантия.

Сеть продолжает расти и в 2026 году. Новые магазины открылись в Киеве, Львове, Днепре, Борисполе и Каменском. "Ябко" также развивает более крупные форматы магазинов: одна из новых локаций в киевском ТРЦ Ocean Plaza имеет площадь 160 м².

В праздничное предложение вошли избранные товары из разных категорий, скидки на которые достигают 66%. Перечень акционных товаров, актуальные цены и условия можно посмотреть на сайте "Ябко" и в магазинах сети. Предложение действует до исчерпания запасов.

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