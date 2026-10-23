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Сеть LaserVille вошла в Книгу рекордов Украины

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
14,0 т.
Сеть LaserVille вошла в Книгу рекордов Украины
Номинация "Самый высокий средний рейтинг в Google Maps среди сетей салонов лазерной эпиляции". Источник: LaserVille

Киевская сеть салонов лазерной эпиляции LaserVille получила статус национального рекордсмена. Сертификат Книги рекордов Украины команде вручили 30 июля 2026 года в номинации "Самый высокий средний рейтинг в Google Maps среди сетей салонов лазерной эпиляции".

Зафиксированный результат – 5,0 балла. Его сформировали 9234 отзыва клиентов семи салонов сети в Украине. Для сферы услуг это нетипичный показатель. Отдельный салон лазерной эпиляции еще может годами держать максимальную оценку, но в сети рейтинг обычно "проседает": больше людей, больше изменений, больше поводов для недовольства.

Как проверяли результат

Регистратор действовал по собственному протоколу. Эксперты проанализировали сети из Киева, Одессы, Днепра, Харькова, Львова, Запорожья, Житомира, Ужгорода, Тернополя, Черновцов, Ивано-Франковска и еще ряда городов и поселков. Рейтинг каждого центра вносили в сводную таблицу, чтобы выяснить, есть ли другие сети, где все заведения без исключения удерживают наивысшую оценку.

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Данные проверили на дублирование с помощью искусственного интеллекта, после чего их оценили эксперты. Других сетей с таким показателем не нашлось. Подробности о том, как сеть LaserVille попала в Книгу рекордов Украины, команда описала в собственном материале.

Столица – самый конкурентный рынок в этой нише: если сравнивать салоны лазерной эпиляции, Киев предлагает клиентам десятки вариантов в каждом районе. Тем весомее, что лидерство определили не по самооценке бизнеса, а по открытым отзывам, которые оставляют сами посетители.

На чем держится рейтинг

LaserVille работает с 2019 года. На момент фиксации рекорда в Украине действовало семь салонов, сейчас их восемь – в Киеве и Софиевской Борщаговке. Еще три работают в Варшаве.

В сети объясняют результат правилами, одинаковыми для каждого филиала:

  • процедуры проводят специалисты с медицинским образованием;
  • все салоны работают на александритовом лазере DEKA MOTUS AX, который считают одним из самых безопасных для разных типов кожи;
  • специалисты регулярно посещают лекции и семинары флебологов, дерматологов и онкологов;
  • единая система протоколов позволяет перейти в другой салон без потери истории: новый специалист видит динамику и параметры предыдущих процедур.

Фактически сеть переносит в формат салона стандарты, которых обычно ожидают, когда идут на лазерную эпиляцию в клинике: медицинский персонал, сертифицированное оборудование, задокументированные протоколы.є

Сеть LaserVille вошла в Книгу рекордов Украины

Рекорд, установленный в сложные годы. Источник: LaserVille

Рекорд, завоеванный в сложные годы

Становление бизнеса пришлось на пандемию COVID-19, а затем – на полномасштабную войну, обстрелы и зимы с многочасовыми отключениями. Салоны продолжали работать, а команда параллельно помогает Силам обороны: собирает средства на амуницию, передает комплексы РЭБ.

Комментируя победу, в сети отмечают, что правильный путь – тот, который выбран сердцем. Для рынка, где клинику лазерной эпиляции все чаще выбирают по отзывам, рекорд LaserVille стал независимым подтверждением: стабильное качество в сетевом формате возможно даже тогда, когда количество филиалов растет.

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