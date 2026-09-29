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60% украинцев положительно относятся к подаркам от близких, проживающих за рубежом: что это означает для новой культуры дарения

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 2,0 т.
60% украинцев положительно относятся к подаркам от близких, проживающих за рубежом: что это означает для новой культуры дарения
60% украинцев положительно относятся к подаркам от близких, проживающих за рубежом: что это означает для новой культуры дарения
Источник: Pexels

Расстояние изменило способ поддержания связи украинцев, проживающих за рубежом, с родными и друзьями. Наряду с посылками, деньгами и полезными вещами заметным проявлением заботы становится подарок, который можно "прожить": путешествие, семейный отдых, SPA, мастер-класс или культурное мероприятие.

По результатам исследования Info Sapiens и bodo, у 83% опрошенных есть близкие люди за рубежом, а 69% из них хотя бы иногда получают подарки. Идею получить от такого человека не вещь, а впечатление или услугу в Украине положительно воспринимают 60% респондентов: 30% она очень нравится, ещё 30% — скорее нравится.

Какие впечатления хотят получать украинцы

Чаще всего участники опроса выбирали отдых за городом или путешествие — 32%. Впечатления для всей семьи заинтересовали 28%, а возможность самостоятельно выбрать подарок в пределах определенной суммы — 25%.

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СПА, массаж или уход за собой назвали 20% респондентов. Активные или экстремальные развлечения и культурные мероприятия выбрали по 16%, обучение или новое хобби — 13%.

Такие ответы свидетельствуют о том, что ценность подарка всё чаще связывают не только с материальным предметом. Для получателя важными могут быть отдых, время, проведённое с семьёй, новые эмоции и свобода выбрать то, что соответствует его актуальным потребностям.

"Когда мы говорим о подарке от близких людей, которые сейчас находятся за границей, в первую очередь на ум приходит какая-то конкретная вещь или посылка. Однако полученные результаты показывают, что формат может быть гораздо шире: 60% опрошенных положительно относятся к идее получить в подарок впечатление или определенную услугу в Украине. Чаще всего это отдых или путешествие, впечатления для всей семьи или возможность самому выбрать то, что хочется", — отмечает Анна Марчук, старший аналитик Info Sapiens.

По словам эксперта, результаты демонстрируют более широкое понимание подарка: украинцы положительно воспринимают возможность получить приятный опыт лично или вместе с близкими.

Для новой культуры дарения это означает постепенный переход от желания просто передать какую-то вещь к стремлению создать для человека приятное событие. Особенно на расстоянии такой формат позволяет организовать подарок без международной доставки: близкий человек получает его в Украине и использует в удобное время.

Справка: опрос Info Sapiens проведен в августе 2026 года методом CAWI — онлайн-интервью. В нем приняли участие 1099 респондентов в возрасте 18–65 лет. Выборка отражает структуру населения Украины, за исключением временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия.

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