"Встреча в Шэньчжэне была фотосессией": Мерц заявил, что без Украины и Европы мирные переговоры не будут успешными

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мирные переговоры о завершении войны России против Украины не будут успешными без участия Киева и европейских государств. Он также сравнил встречу в Шэньчжэне с берлинским саммитом Коалиции желающих, назвав первую лишь фотосессией.

По словам немецкого канцлера, союзники договорились продолжать мощную поддержку Украины и в следующем году. Об этом Мерц сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи Коалиции желающих в Берлине.

Мерц подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в переговорах

Глава немецкого правительства подчеркнул, что достижение прочного мира невозможно без непосредственного участия Украины и европейских партнеров в переговорном процессе. По его убеждению, договоренности, принятые без учета их позиций, не обеспечат желаемого результата.

"Успешными могут быть только переговоры с Украиной и Европой вместе. Ялтинский формат наверняка не принесет мира", – заявил Мерц.

Канцлер также раскритиковал итоги встречи в Шэньчжэне, назвав ее фотосессией. В то же время он противопоставил ей саммит Коалиции желающих в Берлине, во время которого союзники обсудили конкретные шаги по дальнейшей поддержке Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Источник: Getty

Союзники планируют усилить поддержку Украины

По словам Мерца, одним из главных результатов берлинской встречи стало подтверждение готовности партнеров поддерживать Украину в течение следующего года. В частности, Европейская комиссия предложила выделить Киеву дополнительные 45 млрд евро.

Немецкий канцлер отметил, что инициатива получила широкую поддержку среди европейских партнеров. В то же время он подчеркнул, что цель финансовой и военной помощи – не затягивание боевых действий, а создание условий для завершения войны.

Мерц подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины должна способствовать достижению справедливого и устойчивого мира.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не нуждается в переговорах с Россией по поводу формирования новой архитектуры безопасности. По его словам, европейские государства уже имеют собственную систему безопасности, поэтому нет необходимости обсуждать ее создание со страной-агрессором.

Как писал OBOZ.UA, Мерц может провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным после переговоров в Абу-Даби. Ожидается, что одной из главных тем возможного диалога станет урегулирование войны России против Украины и дальнейшие дипломатические шаги для ее завершения.