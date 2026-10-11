"Остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других": Зеленский отреагировал на заявления Трампа и Маска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо давления на Киев Соединённым Штатам следует сосредоточиться на прекращении российской агрессии. Доходы России от продажи энергоресурсов помогают Москве финансировать войну против Украины.

Глава государства ответил на критику президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC News в программе This Week.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Трамп и Маск обвиняют его в продолжении войны, Зеленский заявил, что им не удалось найти способ остановить российского диктатора Владимира Путина.

"Потому что эти люди не могут найти ключ к тому, как остановить Путина. Потому что остановить Путина сложнее, чем давить на других", — сказал глава государства.

Связывать с Украиной рост цен на топливо в мире неправильно. Зеленский пояснил, что подорожание энергоносителей обусловлено, в частности, войной на Ближнем Востоке и блокированием Ормузского пролива.

"Если мы хотим честно говорить с людьми, если хотим быть откровенными, если хотим открыто говорить с нашими народами, люди должны слышать правду. Не играйте с людьми", – подчеркнул президент.

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