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Золотая молодежь Европы беспечно протестует – не выходя из летаргического сна
Школьные протесты во Франции
Как рассказывает ИИ, тщательно подытоживая новости, в конце октября Европу охватила масштабная волна массовых и в том числе молодежных протестов, вспыхнувших во Франции, Германии, Италии, Испании и в других странах.
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Серед основних причин заворушень – такі:
зростання вартості життя;
неможливість придбавати в молодому віці власне житло та висока орендна плата;
недостатнє фінансування освіти, медицини й психотерапевтичної допомоги;
обов’язковість військової служби.
Тож, додаю я вже від себе, в тупої й тупо вибагливої нахабної євромолоді, яку зростили на вочевидь безвідповідальній і вочевидь зайвій популістичний "соціальності" більшості європейських урядів, -
типовий і тупо тупий бенкет у чуму.
Вони зухвало хочуть все й одразу, включаючи й житло, й навіть психотерапію, –
не бажаючи розуміти того, що це є суто жлобсько-холопським ставленням взагалі до життя й зокрема військової служби.
Причому – саме в той час, коли Європа реально перебуває на порозі війни, в якій буде практично беззахисній,
бо Штати її, таку соціальну, банально кинули, а сама вона без них ані на що не здатна.
Не звертають уваги на нашу війну, бо вже надто, бач, від неї колективно втомилися, -
то й отримають війну власну.
В шанцях-окопах буде їм безкоштовно і житло, і психотерапія:
може, хоч там щось зрозуміють , щоб розповісти нащадкам.
Якщо встигнуть їх завести.
Якщо виживуть.
Все їм, бля, з самого, пісюнів, народження замало – за таких часів…
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