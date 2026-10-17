"Найдем формат": Зеленский ответил, когда могут встретиться переговорщики Украины и США

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа продолжает работать с представителями Соединенных Штатов. В ближайшее время стороны могут провести новую встречу.

Также Зеленский добавил, что лично готов встречаться с американцами. Об этом он рассказал в комментарии украинским медиа.

Дипломатический фронт

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров накануне провел переговоры с представителем американской делегации Джаредом Кушнером. Стороны договариваются о новой встрече и ищут формат, как провести новый раунд переговоров.

"Думаю, что на этой неделе они найдут возможность и они найдут формат, как встретиться. Мы поддерживаем возможность диалога. Мы поддерживаем делать все, чтобы остановить Путина. По крайней мере энергетическое перемирие. Желательно полностью остановить войну, нужно с чего-то начинать. Как минимум нужно встречаться и эти встречи планируются", – рассказал Зеленский.

Разные форматы переговоров

По словам Зеленского, американцы продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинской войны. При этом глава государства выразил надежду, что Вашингтон начнет больше давить на российского диктатора Путина.

"Мы рассчитываем встретиться. Готовы встречаться в Украине, в Европе, где они хотят. Хотят в Америке – пусть нас приглашают, мы будем готовы. Мы готовы к любому формату переговоров: втроем, вдвоем, плюс пять, не важною. Важен мир", – заявил Зеленский.

Кроме того, на следующей неделе есть возможность встречи с американской делегацией. Однако Зеленский хочет, чтобы к переговорам присоединились представители стран Европы.

"Безусловно, европейцам нужно, на мой взгляд, нужно иметь свою инфраструктуру и свое направление по переговорам с Россией. И и это нормально. И я считаю, что это справедливо. Надо двигаться по всем возможностям, чтобы остановить войну", – отметил Зеленский.

Отдельно будут переговоры с Турцией, в том числе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, предметом переговоров станут вопросы Food Security. Таким возможны контакты с представителями стран около Востока.

"Им сейчас непросто, у них у самих есть война, не такая полномасштабная, как у нас, да, но, тем не менее, есть свои вызовы, но в ближайшее время я буду контактировать с ними", – рассказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, чиновники администрации США требовали прекратить удары по российским НПЗ. В случае отказа они угрожали прекратить обмен разведывательными данными с Украиной.