Блог | "Знай свое место": почему Трамп и трампообразные политики ненавидят Украину и свободу

Все эти политики, которые пафосно рыдают над "концом западной цивилизации", растопыривают пальцы веером и обещают вернуть утраченное величие, на самом деле какие-то убогие лавочники: мелкие, жадные, закомплексованные, с горизонтом планирования до следующей пятницы. Политические хомяки, предел мечтаний которых – набить обе щеки гречкой, затащить все это в нору, заткнуть вход задницей и считать, что историческая миссия выполнена.

Ле Пен, AfD, Фараж, "Конфедерация" и всякая мелкая политическая тля не столько страшны, сколько просто жалки. Настоящие варвары здесь не мигранты, на недовольстве которыми вся эта компания въехала в политику. Варвары как раз они сами.

Они похожи на людей, которые забрались зимовать в собор, выбили витражи, порубили на дрова резные двери, развели костер из библиотечных книг и очень довольны собой: тепло, светло, колбаска шкварчит. А того, что вокруг был собор, они просто не способны увидеть.

Примерно так они смотрят и на Европу. Общий рынок, свобода передвижения, мир между государствами, право, университеты, научное сотрудничество, культура, институты, которые десятилетиями строили миллионы людей, для них не огромное сооружение цивилизации, на которое ушли поколения, а просто склад досок. Эту можно оторвать, эту сжечь, из этой сделаем табуретку, а завтра как-нибудь будет.

И самое жалкое зрелище во всем этом цирке – как люди, уже обгрызающие собственный дом до несущих балок, торжественно называют себя защитниками западной цивилизации.

Разве что Трамп в этой компании – торговец более крупного размаха. У него лавка большая, прилавок позолоченный, над кассой орел, но представление о величии то же: урвать побольше, всех обсчитать, с каждого содрать лишний доллар, а потом еще час рассказывать, какой ты гений торговли.

Ни большого проекта, ни будущего, ни идеи, ради которой стоило бы строить что-то на десятилетия вперед. Только касса, весы и вечное подозрение, что соседу отрезали кусок сала потолще.

А история тем временем открыла перед Западом окно возможностей такого размера, что туда можно было бы загнать товарный поезд.

Если бы победа Украины, а затем ее интеграция и восстановление стали общей сверхцелью, этот мегапроект мог бы вернуть Западу мировое лидерство уже на новом уровне: не как хозяину мира, а как его защитнику, строителю и гаранту свободы.

Победить дряхлую архаичную империю, которая полезла убивать соседа лишь за то, что тот осмелился жить не по ее понятиям, а затем всем миром поднять эту страну из руин и сделать ее сильнее, богаче и современнее, чем до войны. Превратить восстановление Украины одновременно в новый план Маршалла, европейский промышленный рывок и технологический мегапроект.

Это означало бы миллионы рабочих мест, новые заводы, энергетику, транспорт, оборонную промышленность, огромный новый рынок и основательный электрический разряд в задницу самой Европе, которая уже давно сидит в кресле и жалуется, что что-то нет настроения.

Здесь можно долго расписывать экономику, но суть интуитивно проста: большой проект создает не только расходы, он создает спрос. Спрос запускает производство, производство тянет за собой инвестиции, инвестиции создают рабочие места, а дальше вся эта машина начинает тянуть за собой технологическое обновление по всей цепочке.

Но главное даже не деньги. Запад снова получил бы доказательство собственной силы и собственного смысла: мы умеем не только хорошо жить, мы умеем создавать будущее.

Европе отчаянно не хватает героического нарратива, который не противоречил бы либеральной демократии. Украина именно его и дает, возвращая в европейскую историю настоящую драму, настоящий эпос: о свободе, ради которой люди готовы рисковать жизнью, и о свободе, которая иногда требует не резолюции на семнадцать страниц, а мужества.

С Украиной европейский флаг мог бы перестать быть флагом какой-то гигантской конторы, где бесконечно согласовывают форму банана, и стать флагом союза свободных народов. Символом, к которому люди действительно испытывают эмоциональную лояльность, возможно, даже более сильную, чем национальная.

А мир жадных торговцев, мир хомяков с набитыми щеками, которые сидят по своим норам и думают, что главное в жизни – не высовывать носа, вот это и есть настоящий конец западной цивилизации. И они слишком глупы, чтобы понять, что именно потеряют, если сдадут Украину.

Потому что уникальность Запада вовсе не в том, что он когда-то породил империи, попиравшие народы, страны и целые континенты. Убогий большеголовый гном Марко Рубио, продавший душу за ботинки не по размеру, даже не представляет, насколько жалко выглядел, когда в Греции бормотал именно о таком Западе как источнике вдохновения.

Александр Македонский, Цезарь, Карл Великий, Кортес. Если вот это и есть их пантеон "западной цивилизации", то он не так уж отличается от пантеона Чингисхана, Ивана Грозного или Путина. А в случае Кортеса там уже где-то и Пригожин с кувалдой выглядывает из-за занавески.

Уникальность Запада не в армиях, империях, соборах, промышленности или умении отгрызать чужие земли. Все это человечество прекрасно делало и без него.

По-настоящему особое его изобретение – другое: система, в которой власть должна быть ограничена, человек обладает правами независимо от воли правителя, а закон, по крайней мере как принцип, один и тот же для сильного и слабого. Демократия, свобода слова и совести, независимый суд, политическая конкуренция, равенство граждан перед законом.

Но, пожалуй, еще важнее универсализм.

Не "права англичан", не "права христиан", не "права нашего племени", а права человека как такового. Не потому, что он наш, полезен, правильной веры, правильного пола или цвета кожи. Просто потому, что он человек.

Не будь этого универсализма, Западу вообще незачем было бы вписываться за Украину.

Россия больше, сильнее, у нее есть ядерное оружие, и она может предложить сделки, газ, нефть, деньги, "стабильность" и целый дипломатический лоток копченой колбасы. Самый примитивный "реализм" легко подсказывает: договоритесь с Москвой, нарисуйте новую линию на карте, пусть сильный оставит себе то, что смог откусить.

Но универсализм говорит обратное: право не перестает быть правом только потому, что тот, кому оно принадлежит, слабее тебя, живет дальше от тебя или у него не тот паспорт.

Если поляк имеет право сам решать, с кем ему жить и в какие союзы вступать, то такое же право есть у украинца. Если Францию нельзя расчленить только потому, что сосед сильнее, то нельзя и Украину. Если захват территории силой неприемлем в одном месте, он не становится приемлемым только потому, что жертва беднее, дальше от тебя или сто лет назад входила в чужую империю.

Именно поэтому поддержка Украины в своей основе не требовала ни кровного родства, ни немедленной выгоды. Она требовала признать очень простую вещь: правила, которыми ты хочешь защитить себя, должны действовать и для другого.

Иначе это уже не права и не порядок, а клуб привилегий для тех, кому повезло сидеть ближе к кассе.

Без универсализма Запад очень быстро возвращается к старому доброму свинарнику международной политики, где большие государства садятся за стол, малые стоят за дверью, а потом выходит какой-нибудь господин с папкой и говорит: мы тут за вас решили. И сила снова становится источником права.

Авторитарно-националистический "Запад" жадных торговцев именно поэтому и относится к Украине холодно, что универсализм ему чужд. Его идеальный мир гораздо сильнее построен на иерархии: кто сильнее, тот и прав; кто богаче, тот говорит; кто стоит ниже, тот слушает и не гавкает.

А Украина как актив для такого торговца вообще выглядит невыгодно: дорогая в обслуживании, рискованная, прибыль – когда-нибудь потом. А мы ведь помним, какой у этих людей горизонт планирования: до обеда, максимум до закрытия биржи.

Поэтому спор об Украине в определенном смысле – это спор о том, что вообще такое Запад.

Украина в этой войне – слабый, отказавшийся знать свое место. Она должна была проиграть за 3 дня, признать превосходство великой державы, согласиться с тем, что история, география и размер России дают Москве какие-то особые права.

Не согласилась.

И именно в этом украинский опыт почти идеально воплощает либеральную идею международного порядка: меньший не обязан подчиняться большему.

А для авторитарного сознания это очень неприятная мысль не только в международной политике, ведь эту формулу легко перенести внутрь общества. Подчиненный может сказать "нет" начальнику, гражданин – президенту, женщина – мужу, меньшинство – большинству.

И повсюду под ногами лежит одна и та же невыносимая для них мысль: превосходство в силе не дает права командовать.

Именно здесь сходится множество вещей, которые на первый взгляд вообще не связаны: ненависть к феминизму, неприязнь к меньшинствам, тоска по "сильному лидеру", презрение к международному праву, почти эротическое восхищение империями, которые они считают вершиной развития "Запада", и раздражение Украиной.

Это не разные истории. Это разные этажи одного и того же дома, и на каждом висит одна табличка: "Знай свое место".

Именно поэтому Трамп и политки, похожие на Трампа, в принципе не могут быть настоящими союзниками Украины. И вернуть Западу величие они тоже не могут.

Они его могильщики.

Крысы, которые уже растаскивают дом по кускам и страшно гордятся тем, что нашли в стене медный провод. Если их не остановить, они вынесут все, а потом будут сидеть среди обломков с набитыми щеками и рассказывать друг другу, как спасли цивилизацию.