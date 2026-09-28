"Никаких реальных результатов": Портников оценил визит Си Цзиньпина к Трампу

Первый за многие годы визит главы Китая Си Цзиньпина в США не привел к прорыву в китайско-американских отношениях. Не помог даже торжественный прием, который устроил для Си президент США Дональд Трамп.

Принципиальные для обоих государств противоречия остались далеки от разрешения. Об этом в эфире "Еспресо" заявил известный журналист и публицист Виталий Портников.

Встреча Трампа и Си не привела к прорыву

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты не принес прорыва в ключевых вопросах между Вашингтоном и Пекином, убежден Портников.

Трамп устроил китайскому лидеру пышный прием. Однако существенного прогресса в решении принципиальных для обоих государств вопросов это не помогло достичь.