Зеленский обратился к Ливии после удара по российскому судну в порту Бенгази

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству восточной части Ливии после атаки Украины на военные корабли РФ у ливийского побережья. Он отметил, что российские военные суда перевозят оружие страны-агрессора, а значит, являются для Украины законными военными целями.

Поскольку Украина уважает суверенитет Ливии, она била не по ливийским портам, а сама атака не была направлена против Ливийской национальной армии, двое офицеров которой погибли в результате удара. Об этом Зеленский сказал в интервью Al Jazeera.

Во время интервью президент Украины прокомментировал недавнюю атаку Украины на российские корабли в ливийских водах.

"По данным сил, базирующихся на востоке Ливии, которой управляют два враждующих правительства, в результате одного нападения на военный корабль в порту Бенгази на востоке Ливии погибли два морских офицера самопровозглашенной Ливийской национальной армии. Вторым (правительством. – Ред.) является международно признанное правительство в Триполи. Зеленский назвал российские военные корабли, перевозящие оружие, законными целями, но подчеркнул, что Украина не хочет эскалации в североафриканской стране", – передали слова президента в Al Jazeera.

Зеленский подчеркнул, что хочет четко дать ливийскому народу понять, что Киев уважает их суверенитет и атака не была направлена на них или их порты.

Что предшествовало

22 ноября стало известно о уничтожении российского корвета "Меркурий" и боевого вертолета Ка-27 во время украинской спецоперации у берегов Ливии. Кроме того, Силы обороны поразили сухогруз MV ANGARA, который страна-агрессор использовала для транспортировки вооружения.

По словам Зеленского, украинские военные применили семь морских дронов отечественного производства, которые успешно выполнили поставленные задачи, несмотря на попытки россиян помешать атаке.

Через сутки после ударов в Ливии отреагировали на украинскую атаку на российские корабли в порту Бенгази. Там заявили, что такие действия Украины фактически являются "объявлением войны" их государству, а также направили Киеву "четкое предупреждение", предостерегши от превращения Ливии в "арену для сведения счетов".

С таким заявлением выступил заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни. Он потребовал внести президента Украины Владимира Зеленского в "список террористов" после того, как тот одобрил эти удары.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки дронов в ливийском порту Бенгази был ликвидирован лейтенант ВМФ РФ. В сети появился некролог, посвященный оккупанту, который мог находиться на атакованном российском военном корвете .

Ликвидированным захватчиком является российский лейтенант Семен Заболотный, 2000 года рождения. На судне он был начальником службы снабжения и отвечал за материально-техническое обеспечение боевого корабля.