Блог | Зеленский опять переиграл Трампа

США вынуждены были полностью восстановить работу Starlink на ВСУ. А в сухом остатке от этого скандала осталось резкое усиление давления конгрессменов на администрацию в поддержку помощи Украине.

22-23 октября в Конгрессе появились сразу несколько таких инициатив. Двухпартийная группа сенаторов и конгрессменов потребовала от министра обороны Пита Хегсета расширить контракт Пентагона на Starshield, военную спутниковую систему SpaceX, и восстановить Украине полноценный доступ к Starlink и Starshield без ограничений скорости.

Три конгрессмена из Кремниевой долины потребовали от главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз расследовать обстоятельства ограничения связи и провести брифинг в течение 14 дней. Они хотят выяснить, кто принял решение и не нарушила ли SpaceX условия государственных контрактов.

Еще важнее, что 22 октября республиканец Брайан Фицпатрик внес законопроект, соавторами которого стали республиканец Дон Бэкон и демократ Мари Глюзенкамп Перес. Документ предусматривает отмену разрешения Минфина США от 9 октября на операции с российским дизельным топливом, а также обязательную передачу Украине американских разведданных и спутниковых снимков. Приостановка такой помощи должна сопровождаться уведомлением разведывательных комитетов Конгресса в течение 24 часов.

По данным The New York Times, сенаторы от обеих партий предупредили Белый дом, что будут блокировать утверждение кандидатов Трампа на государственные должности, пока администрация не обеспечит восстановление критически важной спутниковой связи для украинской армии. Фицпатрик также пригрозил добиваться увольнения ответственных чиновников и сокращения бюджетов их ведомств.

Предательство Трампа и Маска возмутило не только демократов, но и немало республиканцев. Поэтому Трамп, как всегда, сдал назад. Но проукраинскую волну в Конгрессе это не собьет. То ли еще будет после выборов, которые трамписты очевидно проиграют.