Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские атаки по энергетическим объектам

Украина будет реагировать на российские удары по энергетической инфраструктуре, с помощью которых РФ пытается усилить давление на украинцев в преддверии зимы. Российские войска продолжают наносить удары по электростанциям, энергосетям и другим важным объектам, что создает угрозу для миллионов граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают СМИ. По его словам, Украина располагает реальными возможностями для сдерживания российской эскалации и противодействия атакам на энергетический сектор.

Украина будет отвечать на удары по энергетической инфраструктуре

Россия продолжает обстреливать украинские энергетические объекты, пытаясь использовать зимний период как инструмент давления на население. Такие атаки напрямую влияют на повседневную жизнь миллионов людей и создают дополнительные проблемы для функционирования критически важной инфраструктуры.

Зеленский подчеркнул, что Украина располагает необходимыми инструментами, чтобы не позволить Москве безнаказанно усиливать эскалацию.

Владимир Зеленский. Источник: пресс-служба Офиса президента Украины

Отдельно президент обратил внимание на попытки российского диктатора Владимира Путина использовать ситуацию на мировом энергетическом рынке в своих интересах.

По словам Зеленского, Путин пытается представить российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве альтернативного источника поставок нефти на фоне сокращения мировых поставок из-за кризиса в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке.

Ситуация в энергетике и дипломатическое давление

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.

Его заявление прозвучало на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ.

Россия адаптирует реактивные беспилотники для усиления атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в зимний период. По оценкам Института изучения войны (ISW), оккупанты стремятся перегрузить украинскую противовоздушную оборону и нанести больший ущерб критически важным объектам, затруднив снабжение населения электроэнергией.

Как писал OBOZ.UA, 9 октября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием военных и правительственных чиновников, в ходе которого обсудили восстановление энергосистемы после российских атак и подготовку к зиме. По словам главы государства, из-за повреждений энергосетей и объектов передачи электроэнергии ремонтные бригады работают круглосуточно, а Украина уточняет потребности в энергетическом оборудовании и средствах противовоздушной обороны.