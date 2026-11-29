Зеленский заявил, что корабли РФ не скроются от украинского возмездия ни в одном из морей

Украина будет преследовать российские корабли, перевозящие оружие для войны против нее, и наносить по ним удары даже в международных водах. Такие суда не избегут украинского ответа, если их удастся обнаружить.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу Al Jazeera. Украина намерена отслеживать перемещения российских судов.

Ведь такие корабли перевозят вооружение, используемое против украинцев. Речь идет не только об обнаружении таких судов, но и о дальнейшем преследовании и ответе на их деятельность.

"Если мы где-то найдем российские корабли, перевозящие оружие, использованное в этой войне, то, конечно, мы найдем эти корабли, будем преследовать их и отплатим", – заявил глава государства.

Во время разговора Зеленский также признал, что Украина допускала ошибки, которые необходимо анализировать и исправлять. По его словам, работа над этим должна продолжаться.

"И мы совершали ошибки, и, конечно, должны их исправить", – отметил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что флотилия российских кораблей, которая перевозила военную технику в Ливию, развернулась в Средиземном море. Это произошло после того, как украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" в порту Бенгази.