Зеленский почтил память людей, убитых Россией в Прилуках. Видео

8 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Прилуки в Черниговской области, где почтил память людей, погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому. Во время визита глава государства пообщался с пострадавшими и поручил местным властям оперативно решить вопросы жилья и помощи людям, которые из-за атаки остались без крова над головой.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. Вместе с президентом в Прилуки прибыли министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр внутренних дел Украины Иван Выговский и начальник Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

Президент Владимир Зеленский... Источник: Скриншот Развернуть

Зеленский почтил память погибших

Президент вместе с Эдом Милибендом почтил память людей, погибших в результате российского нападения. По словам Зеленского, в общей сложности погибли 22 человека, в том числе пятеро детей. Еще 54 человека получили ранения.

Во время пребывания в Прилуках Зеленский также пообщался с пострадавшими и заслушал доклады о последствиях российского удара.

В Прилуках повреждено более сотни жилых домов

По словам президента, в результате атаки в городе повреждено более 100 жилых домов. Также пострадали учебные заведения, детские сады, магазины, предприятия и другая инфраструктура, необходимая для повседневной жизни города.

Отдельно в ходе общения с жителями и представителями местных властей поднимались вопросы о состоянии укрытий и обеспечении людей жильем.

Российская ракета разрушила... Развернуть

Зеленский поручил помочь людям, которым некуда возвращаться

Президент поручил главе Черниговской областной государственной администрации оперативно оказать помощь людям, которые из-за разрушений остались без жилья.

В то же время Зеленский подчеркнул, что пострадавшие в конечном итоге должны получить новое жилье.

"Мы прислушиваемся к людям: есть вопросы с убежищами в городе, с жильем. Поручил главе ОГА оперативно помочь тем, кому, к сожалению, сейчас некуда идти. И важно, чтобы пострадавшие в конечном итоге получили новое жилье", – сказал президент.

Отдельно он поручил обеспечить жильцам разрушенного дома доступ к их поврежденным квартирам, как только это позволит ситуация с безопасностью. Контролировать выполнение этого поручения должен глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Прилуки приехал глава МИД Великобритании

Вместе с Зеленским Прилуки посетил министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд. Президент поблагодарил британского чиновника за приезд в город и поддержку людей, пострадавших от российского нападения.

В Прилуки приехал глава МИД... Источник: Скриншот Развернуть

"Когда партнеры буквально рядом с украинцами, это действительно имеет значение", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто помогает жителям Прилук на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной ракетной атаки по Прилукам 7 октября одна из российских ракет попала непосредственно в пятиэтажный жилой дом. В результате удара были разрушены два подъезда дома, а спасатели долгое время разбирали завалы в поисках людей.