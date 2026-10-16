Зеленский впервые встретился с премьер-министром Венгрии Мадьяром: обсудили вступление Украины в ЕС и торговлю

В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел личную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений, в частности политическое и экономическое сотрудничество, а также договорились продолжить переговоры на уровне министров.

Переговоры Зеленского и Мадьяра прошли в формате тет-а-тет, без участия делегаций. Об итогах переговоров венгерский премьер рассказал в Facebook.

Среди тем встречи были переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз и закрытии четвертого и пятого переговорных кластеров до конца года.

После встречи Петер Мадьяр сообщил о договоренности продолжить диалог между странами на уровне министров. Стороны также обсудили вопросы национальных меньшинств и перспективы перезагрузки двусторонних отношений.

"Мы согласились, что обе страны заинтересованы в том, чтобы построить политические и экономические отношения на новых основах", — написал венгерский премьер.

Стороны также договорились возобновить совместную работу на различных уровнях и обменяться визитами.

"Украина всегда за добрососедство и взаимное укрепление", — подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут длиться 15–20 лет, а конкретной даты присоединения к объединению пока нет. В то же время Венгрия настаивает на полноценном членстве стран-кандидатов после выполнения всех необходимых требований.

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