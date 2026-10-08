Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские переговорщики отправятся в США 9 октября. Встречи с американской стороной состоятся 9–10 октября.

Об этом Зеленский заявил во время визита в Прилуки в Черниговской области, где он находился вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом. Его слова цитирует Reuters.

Президент также прокомментировал слова государственного секретаря США Марко Рубио о дипломатическом тупике в мирных переговорах. Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Россию, а не обсуждать с ней возможные экономические проекты.

"Нельзя, с одной стороны, договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой — говорить о дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами, введите санкции на их оружие", — сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не видит перспектив для урегулирования войны России против Украины путем переговоров. По его словам, ситуация напоминает стратегический тупик, выйти из которого можно либо через переговорное соглашение, либо путем эскалации.

В то же время Рубио отметил, что США готовы играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения, если для этого появится возможность. По его словам, Вашингтон продолжает изучать возможности для переговорного урегулирования.

Рубио также заявил, что Россия ставит своей целью полный контроль над Донецкой областью, тогда как для Украины такое условие неприемлемо.