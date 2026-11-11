Зеленский рассказал, когда может состояться испытание европейской системы противобаллистической защиты

Украина вместе с европейскими партнерами продолжает работу над общей системой противобаллистической защиты. Ее первые испытания могут состояться уже этой зимой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Данию. Глава государства поблагодарил датскую оборонную промышленность за совместные проекты.

Зеленский надеется испытать европейскую противобаллистическую систему уже этой зимой

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Зеленский поблагодарил датских оружейников и европейских партнеров в целом за сотрудничество и совместные с Украиной производства вооружений.

Особенно важным для Украины было и остается создание первой европейской системы защиты от баллистических ракет – то, что наше государство не смогло бы реализовать без помощи партнеров.

А с такой помощью, намекнул глава государства, дело продвигается довольно интенсивно.

"Надеюсь, зимой мы испытаем первую европейскую систему противобаллистической защиты", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что и для Украины, и для Европы крайне важно иметь альтернативу американским системам Patriot.

"Мы уважаем американских партнеров. У них есть мощная система противобаллистической обороны Patriot. Но существует большой дефицит таких систем и ракет к ним. К тому же их стоимость из-за войн в мире выросла в несколько раз", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина надеется вместе с европейскими партнерами разработать систему FREYJA. Ею смогут пользоваться все страны, которые присоединятся к проекту.

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Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Данию Зеленский встретился с королем страны Фредериком X.

Стороны обсудили последствия российских ударов по критической инфраструктуре Украины, защиту жизней, а также помощь раненым украинским военным и ветеранам.