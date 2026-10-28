Зеленский рассказал, кого рассматривают на должность посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о кандидатуре на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки. По словам президента, на эту должность рассматривали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы.

Консультации по этому вопросу еще будут продолжаться. Об этом Зеленский заявил на встрече с медиа.

Что известно

"Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп", – сказал глава государства.

По его словам, Павел Палица был бы хорошим послом, но он этого не хочет, объяснив это тем, что не уедет из Украины.

"Сказал (Палиса. – Ред.): "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду", – отметил президент.

Он добавил, что консультации по этому вопросу еще будут продолжаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на возможной встрече представителей США, Китая и России вероятными темами разговора станут Ближний Восток, а также Украина. По его словам, не хотелось бы, чтобы это была "Ялта – 2, 3, 4", то есть перераспределение влияния.