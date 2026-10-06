Зеленский назначил Клименко на новую должность: чем он будет заниматься

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Игоря Клименко главой Совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. Он является консультативным органом СНБО и занимается оценкой эффективности деятельности органов государственной власти в энергетической сфере.

Соответствующий указ №1028/2026 глава государства подписал 5 октября 2026 года. Соответствующие изменения были внесены в Указ Президента Украины от 29 мая 2020 года № 206/2020 "О Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности".

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Указ Зеленского о назначении Клименко. Источник: president.gov.ua

Подробности о назначении

На странице СНБО в Facebook сообщили, что Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности является консультативным органом СНБО.

Совет экспертов анализирует состояние и эффективность государственной политики в энергетической сфере, в частности в вопросах энергосбережения, развития возобновляемых источников энергии и использования альтернативных видов топлива, а также готовит соответствующие предложения для СНБО.

Следующим шагом станет утверждение состава Совета его главой по согласованию с президентом Украины.

Скриншот поста СНБО в Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа президент Украины официально представил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового руководителя СНБО усиления координации между всеми составляющими сектора безопасности и обороны и большей оперативности в выполнении ключевых задач.