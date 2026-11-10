Зеленский прибыл с визитом в Данию и анонсировал важные встречи. Видео
Зеленский прибыл с визитом в...
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10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Глава государства планирует провести встречу с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и посетить ведущие оборонные компании.
Кроме того, запланирована аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Президент также анонсировал новый оборонный пакет от Дании. Об этом Зеленский отметил в официальном Telegram-канале.
Что известно
"Прибыл с командой в Данию для встречи с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и ведущими оборонными компаниями. Запланирована также аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии", – написал президент.
Он подчеркнул, что главным остается наша безопасность и укрепление защиты.
Президент также анонсировал новый оборонный пакет от Дании.
"Будут новые шаги для усиления оборонных возможностей Украины – сильный оборонный пакет от Дании. Спасибо за эту поддержку", – отметил глава государства.
Дания помогает Украине с начала российской агрессии
Президент отметил, что Дания с первых дней полномасштабной войны рядом с Украиной и остается одним из самых надежных партнеров, лидеров в различных форматах, которые помогают защищать жизни. Глава государства поблагодарил датский народ за поддержку в тяжелые для Украины времена.
"Благодарим датский народ и правительство за неизменную поддержку и конкретные решения, которые помогают нам твердо стоять на ногах", – написал президент.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский в интервью датскому изданию DR Nyheder объяснил позицию Украины по Донбассу. Так, Украина не согласится отдать Донбасс России в обмен на обещания безопасности, поскольку это не будет гарантировать окончания войны. Президент Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин лишь сделает паузу, а впоследствии снова попытается захватить украинские территории.
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