Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества и обратился к участникам

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию на саммит Европейского политического сообщества. Там он планирует принять участие в пленарном заседании, на котором выступит с речью.

Президента Украины приветствовал премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Об этом сообщило медиа.

Что известно

Владимир Зеленский прибыл в Дублин, Ирландия, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества.

Ожидается, что президент примет участие в пленарном заседании, на котором произнесет речь.

В Дублине главу государства поздравил премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

Зеленский обратился к участникам

Владимир Зеленский выступил с обращением к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Владимир Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. Так, президент сказал, что Украина стремится к скорейшему завершению войны с Россией путем достижения достойного мира. Европа должна быть представлена на всех этапах дипломатического процесса, а Соединенные Штаты должны усилить давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессию.