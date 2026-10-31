Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с Эрдоганом: есть важные вопросы относительно судоходства в Черном море
Владимир Зеленский прибыл в Турцию.
Источник: Скриншот видео
В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны планируют обсудить вопросы судоходства в Черном море, сотрудничество между странами, войну и не только.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram. Также он планирует встретиться со Вселенским Патриархом Варфоломеем
Цель визита Зеленского
"Прибыли с командой в Стамбул. Впереди важные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом... Есть важные вопросы касательно судоходства в Черном море", – написал президент.
Зеленский прибыл в Турцию.
Источник: Скриншот
Стороны планируют обсудить в...
Источник: Скриншот
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Зеленский добавил, что переговоры должны способствовать укреплению безопасности украинцев, развитию сотрудничества между Украиной и Турцией, а также поиску путей продвижения дипломатических инициатив.
Зеленский прибыл в Турцию.
Источник: Скриншот
Стороны планируют обсудить в...
Источник: Скриншот
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Кроме того, глава государства планирует встретиться со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
"Спасибо всем, кто с Украиной", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что о визите Зеленского в Турцию стало известно 30 октября, он состоялся по приглашению Эрдогана.
Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора турецкий лидер выразил готовность Анкары содействовать возобновлению переговорного процесса для прекращения войны между Россией и Украиной. Эрдоган, в частности, заявил о намерении содействовать переговорам и выступить посредником в диалоге.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 21 октября Зеленский провел в Норвегии встречи с представителями оборонной отрасли страны. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и перспективы дополнительной оборонной поддержки.
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