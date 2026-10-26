Зеленский провел селектор по ситуации с поставками оружия и восстановлением энергетики: какие решения готовятся

В понедельник, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по вопросам поставок вооружения от партнеров и восстановления энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание участники уделили обеспечению Украины ракетами для систем ПВО Patriot и NASAMS, а также пополнению запасов энергетического оборудования.

Также речь шла о подготовке к встрече в формате "Рамштайн" и необходимости ускорить выполнение договоренностей о военной поддержке. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

"Провел селекторное совещание по ситуации с поставками оружия от партнеров и восстановлением энергетики после российских ударов. Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о работе в регионах. Благодарю каждую ремонтную бригаду, все энергетические компании, которые полностью выполняют поставленные задачи", – написал президент.

Зеленский отметил, что восстановительные работы в энергетическом секторе продолжаются почти без перерыва, а для ремонта используют заранее сформированные запасы оборудования.

Отдельно министр обороны, главнокомандующий ВСУ и глава МИД во время селектора доложили об обеспечении Украины ракетами-перехватчиками для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot. Сейчас Киев ведет переговоры с США, европейскими государствами и другими партнерами, у которых есть запасы ракет PAC-2 и PAC-3.

"В частности, почти месяц ожидаем подписи господина Хегсета (главы Минобороны США. – Ред.) по ракетам для "Пэтриотов" и "Насамсов". Поручил еще раз обсудить это с американской стороной. Продолжается разговор и с другими странами", – подчеркнул украинский лидер.

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