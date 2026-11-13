Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Ирландии: основные тезисы

В Дублине (Ирландия) завершились переговоры президента Владимира Зеленского с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины заявил, что, пожалуй, самым значительным результатом этого дипломатического раунда стала договоренность о будущем масштабном обмене пленными.

Он должен стать крупнейшим за время полномасштабной войны. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, которая началась 12 ноября незадолго до полуночи (время по Киеву). Видео транслировалось на YouTube-канале ОП.

Встреча посланников Трампа с Зеленским. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Встреча посланников Трампа с Зеленским. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Уиткофф, Кушнер и Зеленский вместе вышли к журналистам. Глава Украинского государства сперва поблагодарил всех переговорщиков и сказал, что в Абу-Даби (ОАЭ), где стороны встречались 10 и 11 ноября, удалось достичь прогресса. Это разблокировало продолжение трехсторонней дипломатии – и это "дало надежду, что мы завершим эту войну".

Украина и Россия готовят новый обмен

Следующим (и, пожалуй, самым важным) результатом президент назвал обмен пленными. "Как сказали мне Стивен и Джаред, это будет крупнейший обмен военнопленными... Это настоящий результат, это очень важно, это успех – для их семей и, конечно, для всех нас, что люди вернутся домой к своим родным", – отметил Зеленский.

Европа будет иметь право голоса на следующих встречах

Также американская группа получила прогресс касательно участия европейцев в дальнейших переговорах. "У них будет голос, и это важно для нас, ведь война идет в Европе, а мы станем членом ЕС в будущем... Поэтому это важно для гарантий безопасности и плана процветания", – сказал президент.

"И последнее... Насколько я понял, у нас будет, и мы будем работать над встречей со всеми переговорщиками в ближайшее время", – подытожил он.

Следующим взял слово Кушнер, и он согласился, что "сделку нельзя заключать без европейцев за столом переговоров".

"Мы говорили Путину, что верим: это очень важно. И Зеленский был решительным сторонником этого, он говорил об этом с самого-самого начала. И, думаю, нам удалось добиться этого от Путина – он готов попробовать", – заявил зять Дональда Трампа.

Позже, отвечая на вопросы медиа, президент Украины уточнил, что конкретное место для следующих мирных переговоров еще не согласовано. Встречи могут состояться в ОАЭ или Швейцарии, но это "будет зависеть от переговорных команд". Что касается европейской стороны, нашим партнерам придется сформировать переговорную группу.

"Европа будет за столом переговоров... Это было принципиально. Я считаю, что мы два года за это боролись", – добавил Зеленский.

Совместная пресс-конференция. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Совместная пресс-конференция. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Уже обсуждаются планы послевоенного восстановления Украины

По словам Кушнера, с Зеленским и украинской командой шло очень тесное сотрудничество над послевоенным планом для страны.

"Потенциал Украины невероятен. Подумайте о том, чего Украина достигла, чтобы защитить себя в этой войне. Инновации, изобретательность, сила, блеск. Это было так впечатляюще. Думаю, перенос такой же настойчивости на послевоенный период, развитие экономики, общества на основе всего этого будет захватывающим", – сказал представитель Вашингтона.

Он расхвалил план, над которым идет работа, и назвал его "действительно невероятным".

Гарантии безопасности также на повестке дня

Значительная часть разговоров касается гарантий безопасности. Кушнер сообщил, что речь идет о послевоенной безопасности не только для Украины, но и для всего региона. "Чтобы убедиться, что то, что произошло, после войны не повторится вновь. Мы очень подробно говорили об этом с президентом Зеленским", – проинформировал он.

Полный текст поста. Источник: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Как писал OBOZ.UA, в четверг Уиткофф и Кушнер провели в Кремле более двух часов. Источники Bloomberg утверждают, что этот разговор не привел к изменению позиций России и Украины по ключевым вопросам. Информатор, близкий к Кремлю, охарактеризовал встречу американских представителей с Путиным как "визит вежливости".