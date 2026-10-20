Зеленский провел онлайн-встречу с двухпартийной делегацией Сената и Палаты представителей Конгресса США: подробности

19 октября президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с двухпартийной делегацией обеих палат Конгресса США – Сената и Палаты представителей. Он проинформировал законодателей о последствиях российских обстрелов, а также о том, как обстоят дела с обменом разведывательной информацией и работой Starlink в Украине.

Глава государства рассказал американцам и о ситуации на фронте. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, а подробности раскрыли в Офисе президента Украины.

"Благодарю Ричарда Блюменталя и Тома Тиллиса за возможность встретиться с вами и вашими коллегами из обеих партий и обеих палат Конгресса. Проинформировал их о жестокой российской атаке "Шахедами" в Харьковской области, где Россия убила шестерых человек, в том числе мать и ее ребенка, которому было чуть больше года. Показал ужасающие фотографии с места трагедии: убитый ребенок в детской коляске… Вот как Россия отвечает на снятие санкций и ослабление давления", – отметил глава государства.

Глава государства отметил, что атаки России стали более жестокими и подлыми. При этом Украина не получила от партнеров ни одного предупреждения о первой волне баллистических обстрелов прошлой ночью.

Наша страна до сих пор сталкивается с ограничением скорости работы сервисов Starlink и Starshield на различных участках фронта. Это подрывает фронтовую логистику, украинские мидлстрайки и способность защищаться от "Шахедов", особенно реактивных.

Американская сторона пока не предоставила Украине объяснений ни по одной из этих двух проблем. "Мы до сих пор не получили объяснений по этому поводу. К сожалению, только слышим разные странные истории", – отметил президент.

Президент Владимир Зеленский. Источник: Офис президента Украины

Зеленский также проинформировал о ситуации на фронте, где Украина возвращает больше территорий, чем россияне способны захватить, и о наступательных операциях украинских воинов.

"Я благодарен Америке и всем нашим партнерам за поддержку. Мы полностью понимаем, что наш успех зависит от поддержки партнеров. И без Америки нам было бы значительно тяжелее", – подчеркнул он.

В ходе встречи политики отдельно обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности ускорение поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot в рамках программы PURL.

Кроме того, Зеленский проинформировал делегацию Конгресса США о контактах с представителями президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также поблагодарил законодателей за поддержку санкционного законопроекта Линдси Грэма.

Тем временем представители Конгресса заверили Украину в поддержке усилий, которые позволят положить конец агрессивной войне России.

Делегация Конгресса США. Источник: Офис президента Украины

Президент Украины отметил, что россияне не планируют прекращать войну и готовят на зиму новые атаки. По словам Владимира Зеленского, Украина поддержала президента США в вопросе энергетического перемирия, но Россия продолжала атаковать нашу энергетическую инфраструктуру.

Российский диктатор отказался от предложения прекратить обстрелы украинской энергетики при условии, что Украина перестанет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Мы также предложили другой вариант, и я хочу поблагодарить членов Конгресса США, которые выдвинули эту идею. Мы могли бы на 30 дней прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. А взамен ожидали бы, что Америка поможет нам защищать наше небо в течение тех же 30 дней – всего 30 дней – именно с помощью ракет-перехватчиков для Patriot. Это было бы справедливо. Я уверен. Но, к сожалению, мы не услышали о готовности помочь с этим вариантом тоже", – отметил глава государства.

Стороны пришли к договоренности, что команды проработают все темы, которые обсуждались во время встречи.

Украинская сторона рассказал... Источник: Офис президента Украины Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что вследствие ночной атаки врага повреждено более десяти объектов энергетической инфраструктуры. Россия применила 16 баллистических ракет и более 200 беспилотников для атак на Киевскую область и другие регионы Украины. Глава государства подчеркнул, что партнеры вновь не предупредили Украину о ударе.