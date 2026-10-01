Зеленский провел совещание с военными и правительственными чиновниками по вопросам защиты инфраструктуры от атак РФ: какие решения были приняты

В Украине планируется ускорить поставки ракет для систем противовоздушной обороны и необходимой амуниции для истребителей F-16. В то же время военное командование и правительственные чиновники должны усилить меры по обеспечению устойчивости регионов и скорректировать меры реагирования на атаки РФ по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с военными, правительственными чиновниками и руководителями служб, ответственных за защиту инфраструктуры. Отдельные договоренности с партнерами, согласованные на уровне лидеров государств, до сих пор не реализованы на командном уровне.

Зеленский поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны и команде Офиса президента провести оперативную проверку всех договоренностей с международными партнерами относительно обеспечения украинских F-16 необходимой амуницией.

Отдельно будут проверены договоренности о поставках ракет для ПВО. Речь идет о каждой стране, соглашении и пакете помощи. По итогам этой работы к 2 октября должен быть подготовлен обновленный график поставок вооружения в Украину.

Президент подчеркнул, что дополнительные ракеты для противовоздушной обороны должны поступить уже в октябре.

"Важно, чтобы в октябре были дополнительные ракеты", — заявил Зеленский.

В последние дни он отдельно общался с лидерами государств-партнеров о необходимости ускорить выполнение уже достигнутых договоренностей.

"На сегодняшний день некоторые наши договоренности, которые уже были согласованы с лидерами стран, до сих пор не реализованы на командном уровне", — отметил президент.

Он также поблагодарил Германию, Норвегию, Финляндию и других партнеров, которые готовы оперативно работать над выполнением договоренностей.

Еще одним направлением совещания стало выполнение планов обеспечения устойчивости в регионах. Ход их реализации в ключевых городах и общинах отныне будут фиксировать еженедельно.

В некоторых общинах наблюдается отставание от запланированных мероприятий. В связи с этим военное командование совместно с правительственными чиновниками должно подготовить дополнительные решения, которые позволят повысить безопасность при проведении необходимых работ.

Отдельно на совещании скорректировали систему реагирования на российские атаки по критической инфраструктуре Киева.

"Защитные меры должны быть полностью реализованы. Определено необходимое перераспределение ресурсов", — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул ответственность местных властей столицы за готовность оперативно принимать решения для поддержки населения в случае новых атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина договорилась с Бельгией о передаче трех истребителей F-16 до конца 2026 года. Получение самолетов планируют организовать по ускоренной процедуре на фоне усиления российских атак.

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