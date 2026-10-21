Зеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским

Противостояние Владимира Зеленского и Дональда Трампа выходит на новый уровень. Украинский президент все откровеннее говорит об опасности уступок США Москве и даже о предательстве, критикует решения Белого дома и предупреждает, что при определенном развитии событий США могут фактически оказаться на стороне России. Параллельно Трамп обвиняет Зеленского в нежелании завершить войну, заявляет о необходимости заменить его за столом переговоров и откладывает новые санкции против Кремля еще на 60 дней.

За последние полторы недели Зеленский дал ряд интервью ведущим американским СМИ, в которых практически не подбирает слов в отношении последних действий президента США. Похоже, Киев пытается влиять не только на решения президента США, но и на настроения американского общества и Конгресса. На фоне падения рейтингов Трампа и риска потери республиканцами большинства на промежуточных выборах 3 ноября такая тактика может иметь политический расчет. Тем более что внутри Республиканской партии растет недовольство слишком мягким отношением администрации к Москве, а часть конгрессменов уже угрожает заблокировать сотни миллиардов долларов дополнительного финансирования Пентагона.

В то же время украинские власти не прекращают контактов с командой Трампа. Беседа Зеленского со Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и Марко Рубио показала, что Киев и Вашингтон продолжают искать практические договоренности по основным проблемным вопросам или, по крайней мере, делают вид, что диалог все еще возможен.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

– Отношения между Украиной и администрацией Трампа все больше обостряются. Стороны даже не пытаются снизить напряжение. Зеленский все откровеннее говорит о последствиях политики Вашингтона для Украины и даже допускает сценарий, при котором США могут фактически оказаться на стороне России. Является ли такая риторика попыткой оказать давление на Трампа или это вынужденная реакция на политику американской администрации?

– Мы должны понимать три разных аспекта. Первый – юридический. О нем, кстати, упомянул Венс, когда отвечал на вопрос о том, является ли Украина союзником Соединенных Штатов и обязаны ли они нам помогать. Украина не является членом НАТО, поэтому, мол, не является союзником в соответствующем юридическом смысле. Мы партнеры, хотя отношения с партнерами бывают разными. Вот в чем заключается правовой аспект проблемы. Соединенные Штаты не имеют перед нами конкретных юридических обязательств по оказанию военной помощи. Соглашение о стратегическом партнерстве, которое мы подписали много лет назад, фактически так и не стало действенным механизмом обеспечения поддержки.

Подобные соглашения Соединенные Штаты имеют со многими странами, не являющимися членами НАТО. Однако они не содержат конкретных юридических обязательств, которые заставляли бы Вашингтон действовать определенным образом при определенных обстоятельствах. Поэтому, хорошо это или плохо, США имеют право самостоятельно решать, как действовать в отношении Украины: оказывать или не оказывать помощь, продавать или не продавать оружие, изменять или не изменять доступ к спутниковым системам. Юридически заставить их принять иное решение мы не можем.

Второй аспект – политический. Что больше всего нужно нынешней администрации? Победа на выборах. И здесь есть два сценария. Первый – обеспечить победу, предоставив Украине необходимое оружие в нужном количестве, возможно, бесплатно, а также усилив давление на Россию. Второй – убедить американцев, что во всем виновата Украина. Мол, мы потратили на нее 300, 500, 800 миллиардов или даже триллион долларов, а она теперь разрушает российские заводы, из-за чего возникли проблемы с дизельным топливом. Получается, будто весь дизель в мире производила исключительно Российская Федерация, а без него американцам теперь совсем плохо. Кстати, именно об этом в другой форме говорил Трамп, а Венс изложил эту позицию подробнее.

Третий аспект – эмоциональный, или, если хотите, медийный. Кого американцы в целом поддерживают априори – Россию или Украину? Конечно, Украину. Речь идет о большинстве американцев. К сожалению, именно этот вопрос не является для них главным, когда они идут голосовать. Избиратели видят ценник на заправке: два года назад было три доллара, а теперь шесть за галлон топлива. И это уже не телевизор, где Трамп кричит, что во всем виновата Украина, которая разрушила российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Люди видят конкретные цены и непосредственно ощущают последствия. Поэтому говорить, что Зеленский таким образом борется против Трампа, пытается его дискредитировать или ведет кампанию против него, я бы не стал. У украинского президента другая задача. С помощью иронии, языковых уловок и многочисленных интервью он пытается не уступить и не оказаться в ситуации, когда придется согласиться на американские условия. Он отвлекает внимание от главного вопроса: соглашаться на эти условия или нет. Зеленский надеется таким образом дотянуть до выборов и до того момента, когда американцам станет ясно, что Трамп превращается в "хромую утку", то есть теряет политическое влияние.

– Возникает предположение, что украинский президент рассчитывает на изменение политического баланса в США после промежуточных выборов 3 ноября. Сейчас он ищет поддержку среди американцев, конгрессменов и политиков, которые не разделяют подход Трампа к России. Фактически, своими заявлениями Зеленский может еще больше ослаблять позиции Трампа, превращая его в еще более "хромую утку"?

– Именно так – делать его еще более уязвимым. Зеленский видит, что убедить Трампа невозможно. Как выразился один из журналистов, в голове американского президента только катарский Boeing за 400 миллионов долларов, который ему должны передать бесплатно. Трампа невозможно убедить, если он сосредоточен на собственных интересах. Но можно попытаться обойти его, действуя осторожно: не называть его так, как это делают американские политики или демократические оппоненты, не вступать с ним в прямую полемику.

Например, вчера Зеленский снова разговаривал с Виткоффом в Норвегии, и там, очевидно, снова повторяли те же аргументы: вы отдаете территории или нет? Нет, не отдаем. Тогда все. Но можно ответить и по-другому: как же мы можем их отдать, если там живут наши люди? То есть лексика, активность в СМИ, многочисленные поездки и интервью позволяют постоянно оставаться в центре внимания. Зеленский умеет одному собеседнику сказать одно, другому – другое, но при этом формулировать свою позицию так, чтобы не спровоцировать прямого столкновения с Трампом. Важно не повторить ошибку встречи в Овальном кабинете 28 февраля прошлого года. Поэтому он надеется, что после 4 ноября политический ландшафт изменится независимо от того, что еще будет говорить Трамп и кого будет обвинять. Возникнет новая политическая реальность. Конгресс, даже несмотря на позицию Трампа, может начать действовать иначе. Часть республиканцев, которые на самом деле не поддерживают его безоговорочно, может присоединиться к демократам, в частности в вопросах помощи Украине.

– На ваш взгляд, дают ли результат эти эмоциональные обращения президента Украины? Накануне состоялся разговор с конгрессменами – и демократами, и республиканцами. Они объединяются против Трампа в вопросе поддержки Украины. Даже угрожают заблокировать многомиллиардные ассигнования на нужды Пентагона. Действительно ли такая тактика работает?

– Эти угрозы, знаете, немного похожи на пустой шум, потому что реальных возможностей для их реализации может и не быть.

– Но ведь настроения меняются, и это очевидно?

– Да, и это важно. Мы часто говорим: республиканцы плохие, демократы хорошие. Но и демократы, и республиканцы в первую очередь ориентируются на голоса избирателей. Что им нужно? Чтобы в штате Миннесота проложили дорогу. Вот что для них главное. Украина где-то на двадцать пятом месте в списке приоритетов. Но как только дело доходит до международных отношений, возникает множество вопросов. Зачем мы оскорбляем наших приятелей, друзей и партнеров в Европе? Можно же отстаивать собственные интересы и без этого. Зачем мы так неосмотрительно вместе с Израилем втянулись в противостояние с Ираном? Можно было попробовать действовать иначе, а теперь оказывается, что Иран стал сильнее.

Поэтому Украина сейчас выбирает едва ли не единственную возможную тактику. Против лома нет приема, а ломом я называю административную мощь Соединенных Штатов. Президентская форма правления предусматривает концентрацию значительных полномочий в руках первого лица. В парламентской демократии премьер-министр – это не царь и не бог. В американской системе президент имеет гораздо больше возможностей напрямую влиять на государственный аппарат. Он может направлять деятельность Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства финансов, блокировать инициативы оппонентов и продвигать собственные решения. И все это – даже несмотря на политическое сопротивление, разговоры об импичменте или другие механизмы сдерживания. Поэтому это не тот случай, когда можно просто сказать "нет" и рассчитывать, что этого будет достаточно.

Именно поэтому нынешняя политика Украины, и не только лично Зеленского, находит поддержку у европейских стран. Ее осторожно поддерживает и Великобритания, пытаясь в определенной степени сблизить две позиции. Собственно, именно такую политику и выработали в Европе. Там понимают, что Трамп будет постепенно отходить от мнимой нейтральности и все сильнее подталкивать Украину к фактической капитуляции в отношении Донбасса. Взамен он будет обещать определенную финансовую помощь в будущем, не давая четких гарантий. При этом Россия не обещает ни завершить войну, ни даже объявить перемирие.

– То есть вы считаете, что попытки убедить Трампа, успокоить его или понравиться ему уже не имеют смысла? Может ли он после возможного поражения республиканцев на выборах еще больше усилить давление на Украину, ведь он останется президентом и будет контролировать внешнюю политику США, и при этом будет еще больше обижен на Украину и ее президента?

– Еще до избрания Трампа в 2016 году американские журналисты и политики, которые давно его знали, говорили о его восхищении Путиным и склонности к авторитарному стилю управления. Они также отмечали, что Трамп стремится использовать президентский пост для личного обогащения, обогащения своей семьи и увековечения собственного имени. Последнего он уже достиг: вряд ли какой-либо другой американский президент оставил после себя столь противоречивое наследие.

Знали ли об этих особенностях в Кремле? Конечно. Работали ли там в этом направлении? Безусловно. Во время первого срока Трампа реализовать такие планы в полной мере мешали влиятельные государственные институты и отсутствие у республиканцев столь значительного преимущества в Конгрессе. Во время второго срока обстоятельства сложились иначе, и Россия начала активно использовать уязвимости Трампа.

Украине выдвигали упреки в том, что ее дипломаты недостаточно работали с командой Трампа еще до выборов. При этом украинских представителей не допустили к некоторым предвыборным мероприятиям республиканцев. Но суть не в этом. Трамп еще тогда подавал сигналы, что рассматривает Россию как партнера.

Когда он обещал завершить войну за 24 часа, что это означало? Что он заставит Украину пойти на уступки, ведь, по его мнению, она никуда не денется. Отсюда и упреки в адрес Зеленского, что у него нет козырей. Но Зеленский, в свою очередь, дал понять, что Украина способна наносить России ощутимые удары, а последствия войны могут затронуть и интересы самих Соединенных Штатов. Трамп этого не понимает. К сожалению, значительная часть его окружения также не способна осознать масштаб проблемы и взаимосвязь между украинским обществом, войной и политическими решениями.

– Тогда чего ожидать дальше и есть ли выход из этой негативной со всех сторон ситуации?

– Если к критике Трампа присоединятся не только отдельные американские политики, но и европейские лидеры, а также республиканцы, понимающие опасность его политики, это может усилить давление на президента США. Тогда, возможно, его удастся притормозить. Именно поэтому Украина сейчас пытается действовать через СМИ, общественные организации и общественное мнение, чтобы показать Трампу: его курс невыгоден даже для него самого. В результате он рискует столкнуться с оппозицией не только в Палате представителей, но и в Сенате.

В то же время важно продолжать уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы усиливать экономическое давление на Россию. Но еще важнее не допустить продвижения российских войск. Северный выступ в направлении Константиновско-Краматорско-Славянской агломерации удалось срезать. Однако остается аналогичный южный выступ, представляющий не меньшую опасность. Если в течение ближайших двух недель его удастся ликвидировать или, по крайней мере, остановить продвижение россиян, это поможет сохранить нынешнюю позицию украинского общества.

По результатам недавнего опроса, 71% украинцев выступают против территориальных уступок. Эти цифры важны и для американской аудитории, ведь их озвучивают журналисты и политики в США. Они демонстрируют, что нежелание уступать территории – это не только позиция Зеленского. Так считает значительная часть украинского общества. Это опровергает российскую пропаганду, утверждающую, будто президент заставляет людей воевать вопреки их воле.

Итак, у нас есть два важных фактора: международное давление на Трампа и стабилизация фронта. Они могут помочь нам дождаться благоприятных политических изменений после 4 ноября. Это не означает, что на следующий день Трамп изменит свою позицию или риторику. Но его политические возможности могут сузиться, а давление – ослабнуть.

– То есть вы считаете, что все же еще есть факторы, способные остановить Трампа на пути сближения с Кремлем? Не все ли потеряно?

– Думаю, что не все потеряно. Но для этого нужны стойкость фронта, активная работа СМИ, общественных групп и американской оппозиции. В то же время эта оппозиция не должна быть слишком радикальной. Тогда такие факторы могут сработать и не позволить Трампу достичь своей цели.

– Будем надеяться, ведь пока что Трамп продолжает придерживаться жесткой антиукраинской риторики. Зеленский обвиняет его в том, что из-за его политики война не заканчивается. Ведет переговоры с Путиным по поводу Украины и даже допускает урегулирование без участия украинского президента. Он заявил, что, если Украина и Россия в конце концов договорится, это может произойти без Зеленского. Означает ли это, что Трамп настроен максимально враждебно по отношению к Украине?

– Не максимально. Ситуация может ухудшиться. Например, Трамп может официально объявить, что приказал Пентагону прекратить поставки оружия Украине. Тогда все начнут возмущаться и волноваться. Но решения могут быть реализованы, помощь отключат, и мы останемся без нее. То, что в этом смысле предоставляют нам европейцы, составляет лишь около 20% необходимого.

– А как насчет отстранения Зеленского от мирных переговоров, на чем фактически настаивает Трамп? Удастся ли ему продвинуть этот сценарий?

– Главный аргумент уже использовали: Зеленский якобы должен объявить президентские выборы и уйти. Но кого изберут президентом Украины в нынешней ситуации? Очевидно, что Зеленского. И это тоже понимают.

– Тогда зачем он постоянно повторяет эти тезисы?

– Трамп говорит о выборах для своей аудитории, часть которой просто не задумывается над этими вопросами. В политике важно быть последовательным, или consistent. Это означает повторять одни и те же лозунги перед разными аудиториями, пока они не станут для людей непреложной истиной. Трампу нужно, чтобы американцы автоматически связывали высокие цены на топливо с Украиной, а затем слышали: Зеленский не хочет проводить выборы, следовательно, именно он является проблемой. Американский избиратель в основном сосредоточен на внутренних вопросах, а внешняя политика для него где-то далеко. Поэтому такие простые объяснения могут срабатывать. Если бы Трамп оставался президентом еще десять лет, как Путин, он мог бы довести американское общество до еще большей политической деградации.

– Накануне Владимир Зеленский беседовал с госсекретарем Рубио, затем в Осло с Виткоффом. Удастся ли снизить напряжение и достичь определенных договоренностей, или уже придется ждать результатов выборов в США, чтобы строить отношения с Вашингтоном по-другому?

– Встреча с Виткоффом имеет примерно такое же значение, как встреча с дворником в соседнем доме. Рубио же пытается сохранить свое имя в глазах тех, кто действительно думает об интересах Америки, а не о собственном кармане. Дай ли это результат и удастся ли хотя бы немного смягчить позицию Трампа, сказать трудно. Думаю, Трамп ненавидит Рубио так же, как и всех, кто не находится у него в кармане.

– То есть в ближайшее время ничего не изменится?

– Скорее всего, нет.