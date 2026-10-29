Блог | Зеленский о реальных переговорах с РФ, Герцог – о красной карточке арабам вместо золотой акции

1. Президент Украины отметил, что обсуждение таких чувствительных вопросов, как территории и гарантии безопасности, требует переговоров на уровне лидеров при украинском участии.

Далее текст на языке оригинала.

Тобто про референдум наразі не йшлося, й складається враження, що голова держави готовий взяти на себе необхідну відповідальність, що потім деяким чином здобуде законного внутрішнього узгодження.

До того ж:

"Спочатку нам потрібно вирішити питання цієї війни, а вже потім шукати відповіді на питання, які Росія порушує, виходячи зі свого бачення та очікувань щодо безпеки", – сказав президент також за іншої нагоди.

Остання фраза, якщо її сприймати повністю, а не зсередини, залишає не дуже зрозумілим, кого саме стосується слово "свого",

але ж якщо виходити скоріше з коментарів, ніж власне з тексту, то схоже, що йшлося про очікування Росії щодо якихось гарантій і для неї.

Загалом, є певні підстави вважати, що такий дещо оновлений підхід значно підвищує вірогідність як власне перемовин, так і їх ефективності.

2. Тим часом у майже братньому [хоча й трохи специфічному] Ізраілі тамтешній Центрвиборчком після неповної обробки бюлетенів оголосив попередньо про очікуваний розподіл 120 місць, що є в Кнесеті:

53 – для блоку, що підтримує прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу,

48 – для блоку, очолюваного лідером партії "Яшар" Гаді Айзенкотом,

[рекордні] 19 – для арабських партій.

Тобто "золота акція" щодо керівництва Ізраїлем може опинитися саме в арабів.

За таких обставин президент краъни Іцхак Герцог запропонував створити [ротаційно-коаліційний] уряд [без арабів], в якому би Нетаньягу спочатку залишився би прем’єром на два роки, а потім остаточно пішов би з політики в обмін на повне президентське помиловання.

Тимчасова "сильна команда для складних часів" на два нетаньягуїстичні роки?

Принаймні про якесь інше зрозуміле рішення наразі казати важко.