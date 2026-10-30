Зеленский отправится на переговоры в Турцию: что в центре внимания

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября совершит рабочий визит в Турцию по приглашению своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры обсудят войну России против Украины и безопасность в Черном море.

Об этом сообщил руководитель Директората коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети Х. По его словам, во время встреч также обсудят шаги для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной.

Зеленский встретится с Эрдоганом в Стамбуле

Визит Зеленского состоится по приглашению Эрдогана. Турецкая сторона сообщила, что переговоры пройдут в Стамбуле в субботу, 31 октября.

Помимо войны России против Украины и ситуации с безопасностью в Черном море, стороны планируют рассмотреть региональные и международные события.

Отдельно в повестке дня будет развитие двусторонних отношений. Речь идет о возможных шагах для дальнейшего углубления сотрудничества между Турцией и Украиной.

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Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора турецкий лидер выразил готовность Анкары содействовать возобновлению переговорного процесса для прекращения войны между Россией и Украиной.

Эрдоган, в частности, заявил о намерении содействовать переговорам и выступить посредником в диалоге.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Говорили о войне России против Украины и дипломатических усилиях по ее прекращению.