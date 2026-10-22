Зеленский объяснил, как Трамп может усадить Путина за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп может посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, если будет применять к нему такую же риторику, как к украинскому лидеру. В то же время, по словам Зеленского, Трампу не удалось договориться с Москвой о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом глава государства рассказал в подкасте The Diary of a CEO. Отвечая на вопрос о возможности завершения войны, он объяснил, каких действий ожидает от Вашингтона в отношениях с Москвой.

"Трамп может очень просто посадить Путина за стол переговоров. Потому что так же, как он говорит обо мне, должен говорить и о Путине, применять такую же риторику", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что Конгресс США уже принял санкции против России, которые Трамп может ввести. По мнению украинского президента, американский лидер не делает этого из-за особых отношений с российским диктатором.

Зеленский заявил, что Трамп обвиняет Украину в подорожании дизеля в США.

"Президент Трамп не может договориться с Путиным об энергетическом прекращении огня. Путин ему в этом отказывает. Тогда президент решает повесить эту проблему не на Путина, а на меня, объясняя своим людям, что из-за этого (ударов Украины в ответ на российские атаки на энергетическую инфраструктуру – ред.) цена на дизельное топливо в Америке растет. Это абсолютно неправда", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что объемы российского дизельного топлива недостаточны, чтобы влиять на мировые цены.

В то же время Зеленский считает, что внимание от кризиса на Ближнем Востоке пытаются переключить на Украину, хотя корень проблемы – в блокировании Ормузского пролива.

"Я считаю, что они отводят внимание от Ирана, от того, что происходит на Ближнем Востоке. Там заблокирован весь объем. Ормузский пролив заблокирован – в этом корень проблемы. Но все переводится на нас, и я являюсь мишенью как лидер страны", – сказал Зеленский.

Он добавил, что у него хорошие отношения с Трампом, однако считает несправедливым возлагать на него ответственность за российскую агрессию.

"Он меняет контекст, и это нечестно", – подытожил президент Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался вводить санкции против России, предусмотренные законом авторства сенатора Линдси Грэма. Среди них – 100% тарифы на товары из стран, покупающих российскую нефть, а также ограничения против российских компаний.

Трамп объяснил свое решение национальными интересами США. По данным Bloomberg, введение санкций могло помешать его планам снизить цены на дизельное топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс. В то же время отказ от ограничений пока не исключает их введения в будущем.