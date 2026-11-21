Зеленский объяснил, получит ли Украина коллективную защиту, как у членов НАТО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность предоставления Украине гарантий безопасности, подобных пятой статье НАТО. Он отметил, что пока нет четкого понимания, кто именно будет гарантировать защиту нашей стране и готовы ли союзники дать отпор стране-агрессору России в случае ее повторного нападения.

Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопросы меди. Он добавил, что такие обязательства должны быть четко прописаны в документах, а не оставаться лишь обещаниями.

Чего не хватает гарантиям безопасности для Украины

"Пятая статья – это коллективная защита. Поэтому для Украины пока не понятно, потому что пока нет четкого ответа, что это за коллектив, как он будет защищать и готов ли этот коллектив дать отпор агрессору?" – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что принцип коллективной защиты четко закреплен в пятой статье НАТО и распространяется на всех членов Альянса. Однако в отношении аналогичных гарантий для Украины остается немало вопросов.

По словам Зеленского, ответы на них должны быть закреплены конкретными обязательствами, а не ограничиваться лишь устными обещаниями.

"Ответы должны быть не просто на словах и не просто красноречиво звучать. "Безусловно, никто вас не бросит". Это должно быть на бумаге. Пока я не вижу на бумаге таких шагов", – подытожил Зеленский.

Напомним, представители Вашингтона во время закрытых переговоров с Киевом и европейскими партнерами обсуждали возможность членства Украины в НАТО при условии территориальных уступок Москве. Речь идет, в частности, об отказе Киева от территорий Донбасса, которые он сейчас контролирует, в обмен на полноправное членство в НАТО. Эту идею, среди прочих, озвучивал и спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидеры Европы считают: на фоне последних требований России о сокращении военного присутствия Альянса на континенте нынешний момент подходит для возвращения к обсуждению вступления Украины в НАТО. Ведь такое членство само по себе является достаточно сильной гарантией безопасности для Украины.