Зеленский обсудил с Туском подготовку к зиме: как Польша может помочь Украине. Видео
Польша начала военные учения...
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне российских атак. Одной из главных тем переговоров стала подготовка к зимнему периоду и возможности Польши помочь украинской энергетической системе.
В частности, стороны рассмотрели варианты увеличения сообщения между странами для поставок топлива, а также обсудили дипломатические вопросы, ситуацию на фронте и европейскую интеграцию Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Поздравил Дональда и всех поляков с Днем независимости, который был вчера. И мы всегда будем благодарны Польскому народу за поддержку нашей независимости и вклад в защиту жизней в Украине", – говорится в сообщении.
Как Польша может помочь Украине пережить зиму
По словам президента, во время встречи с Дональдом Туском обсудили, как Польша может поддержать Украину в подготовке к зиме. Особое внимание уделили возможностям увеличения сообщения между двумя странами, в частности для поставок топлива.
Зеленский подчеркнул, что это может укрепить энергетическую устойчивость Украины в условиях российских ударов.
О чем еще говорили Зеленский и Туск
Среди других тем встречи были дипломатия, ситуация на фронте и российские атаки. Также стороны обсудили европейские вопросы и шаги, которые могут ускорить вступление Украины в Европейский Союз.
Зеленский подчеркнул, что Украина рассматривает членство в ЕС как одну из гарантий безопасности не только для себя, но и для всей Европы.
Польша начала военные учения стран Коалиции желающих
Отдельно президент Украины поблагодарил Туска за начало военных учений стран Коалиции желающих. Первый этап подготовки проходит именно в Польше.
По словам Зеленского, эти учения являются важным сигналом для построения надежной системы безопасности в будущем.
"Поблагодарил Дональда за начало военных учений стран Коалиции желающих: именно в Польше проходит первый этап подготовки. Это нужный сигнал, и мы рассчитываем, что это действительно поможет построить надежную безопасность в будущем. Спасибо!" – резюмировал Зеленский.
Как сообщал OBOZ.UA, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию на саммит Европейского политического сообщества. Он провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президента Украины поприветствовал премьер Ирландии Михал Мартин.
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