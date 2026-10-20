Зеленский обсудил с Рубио три ключевых вопроса для Украины: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио по трем важным для Украины вопросам. Стороны обсудили перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, раннее предупреждение о российских баллистических атаках и ситуацию вокруг Starlink и Starshield.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за готовность помочь и четкую позицию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал три ключевых вопроса беседы с Рубио

Владимир Зеленский сообщил, что во время беседы с Марко Рубио обсудили вопросы, имеющие важное значение для Украины.

Первым пунктом стали перехватчики для противодействия баллистическим ракетам, необходимые для защиты жизни людей.

Вторым вопросом стало раннее предупреждение о российских атаках с использованием баллистических ракет. Президент подчеркнул, что это жизненно важно для Украины.

Третьим пунктом стала ситуация вокруг Starlink и Starshield, которую, по словам Зеленского, необходимо восстановить.

"Разговаривал с Марко Рубио, и это был содержательный разговор – по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и четкую позицию", – отметил глава государства.

Президент отметил, что обсуждение проходило на фоне дипломатических усилий Украины, направленных на завершение войны и прекращение убийств людей.

"Договорились, что в ближайшее время свяжемся снова, чтобы обменяться последней информацией. Спасибо, Марко, за конструктивный подход! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!" – написал президент.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы продолжать работать ради справедливого мира. Однако сейчас все сводится к тому, что российский диктатор Владимир Путин отказывается завершить начатую им войну. В то же время американская сторона принимает в отношении Украины решения, которые "трудно объяснить".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что окончательное урегулирование войны России против Украины невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность. В то же время там высоко оценили миротворческие усилия США.