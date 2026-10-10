"Зеленский никогда не заключает соглашений": Трамп заявил, что Украине пора назначить нового лидера. Видео

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы неоднократно мог положить конец войне, но не сделал этого. Американский президент также раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, связав их с проблемами для американских фермеров.

По словам Трампа, Зеленский "хочет создать проблемы для мира". Он также высказал мнение, что Украине пора получить нового президента.

Заявления Трампа

"Зеленский мог бы положить конец этой войне много-много раз. Он решает этого не делать. Зеленский хочет создать проблемы для мира. Он хочет создать проблемы для наших фермеров, нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", — заявил Трамп.

"Я считаю, что Украине пора получить нового президента", — Трамп.

В своем заявлении президент США связал украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы с проблемами для американских фермеров. Он также обвинил Зеленского в нежелании завершить войну и высказался за смену президента Украины.

"Мы сказали Зеленскому: „Делай, что хочешь, но не наноси удары по дизельному топливу". И что он делает? Берет и наносит удары по дизельному топливу. Он может делать что угодно, но этого делать нельзя", — заявил Трамп.

Что предшествовало

Переговорная группа Украины отправилась в США, где 9–10 октября запланированы важные встречи с американской и европейской сторонами. По словам Кирилла Буданова, вошедшего в состав переговорщиков, Украина продолжает работать над усилением дипломатии для достижения устойчивого и справедливого мира.

Впоследствии стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок.

Он сообщил, что Россия готова немедленно направить 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Еще 500 тысяч тонн, по его словам, должны поступить в ноябре, а впоследствии — дополнительный миллион тонн. Поставки еще трех миллионов тонн топлива будут зависеть от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский дипломатично назвал эту сделку "слабым решением". Украинский лидер убежден, что подобные подарки российскому диктатору "не принесут мира и никакой пользы цивилизованному миру".