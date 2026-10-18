"Зеленский не заинтересован в завершении войны, потерял моря и океаны": Трамп выдвинул новое абсурдное обвинение

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в "нежелании заканчивать войну", в частности, из-за новых ударов по российской нефтепереработке. Мол, президенту Владимиру Зеленскому стоило соглашаться на сделку еще два года назад, "а сейчас его страна лежит в руинах".

Также лидер Белого дома утверждает, что у Украины больше нет выходов к "океанам и морям". Такой гневный пост Трамп опубликовал поздно вечером 18 октября (время по Киеву) в Truth Social.

Президент Соединенных Штатов возложил вину на Украину

Свое сообщение республиканец начал с оправданий. "Мое решение в отношении России очень простое. Я веду переговоры о мире в войне между РФ и Украиной и не хочу делать ничего такого, что из-за необдуманности могло бы оттолкнуть Россию от стола переговоров", – заявил он. Очевидно, Трамп имел в виду причину, по которой он ослабляет некоторые санкции против Кремля и отказывается вводить новые, откладывая вступление в силу так называемого закона Линдси Грэма.

"Достигается значительный прогресс – в частности, в текущих переговорах по поводу заложников!" – похвастался президент США. Он заявил, что может подписать соответствующий документ либо сейчас, либо позже, либо в любое другое время, "когда захочет". Неизвестно, о каких именно заложниках говорил Трамп.

Полный текст сообщения (на языке оригинала). Источник: Скриншот Truth Social @realDonaldTrump

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