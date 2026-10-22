Зеленский назвал главную цель Путина в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не ограничивается стремлением удержать уже захваченные украинские земли. По его словам, главарь Кремля не отказался от свой первоначальной цели – установить полный контроль над всей территорией Украины.

Украинский президент также подчеркнул, что потенциальные изменения в политическом ландшафте США сами по себе не способны нивелировать риски. Об этом Зеленский рассказал в интервью на YouTube-канале The Diary Of A CEO.

Планы Путина и ситуация на фронте

По мнению Зеленского, российский диктатор фактически никогда не отказывался от идеи полной оккупации Украины. При этом в Кремле не поменяли свои планы несмотря на ряд военных неудач на фронте.

Говоря о текущем положении дел, Зеленский отметил, что на данный момент под контролем РФ находится порядка 18-19% территории государства.

Политическая смена в США не гарантирует безопасность

Также Зеленский затронул вопрос партнерских отношений с Соединенными Штатами. По его словам, потенциальные политические изменения в США сами по себе не способны нивелировать риски продолжения российской агрессии.

Украинский президент подчеркнул, что сменяемость власти или сдвиги в внешней политике США не устраняют угрозу повторной или дальнейшей российской агрессии против Украины.

В то же время он добавил, что неважно, кто будет президентом Соединенных Штатов, пока руководить Россией продолжает Путин.

Напомним, Зеленский рассказал, что для восстановления после войны в Украине нужно вернуть 9,5 млн граждан, которые оставили свои дома и сейчас находятся за границей. По словам президента, они нужны стране, чтобы строить ее будущее.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия поддержала проведение трехсторонней встречи на уровне представителей Украины, США и РФ. Американская сторона предлагает организовать такие переговоры как можно скорее.