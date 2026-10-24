Зеленский: мы готовы остановить эту войну как можно скорее

Украина стремится к как можно более скорому завершению войны. Киев готов заключить с Россией соглашение о замораживании боевых действий по текущей линии соприкосновения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News. О признании временно оккупированных территорий российскими речи не идет, хотя, признал глава государства, ему приходилось слышать такие предложения.

Украина готова к скорейшему завершению войны

По словам Зеленского, он готов заключить соглашение о прекращении войны с Россией на условиях замораживания боевых действий по существующей линии соприкосновения.

"Мы готовы остановить эту войну как можно скорее", – сказал он.

В то же время, когда президента спросили, готова ли Украина ради мира отказаться от 25% своей территории – он отверг такой вариант.

Зеленский подчеркнул: это означало бы, что Силы обороны должны сами выйти из части Донбасса, которая сейчас находится под контролем Украины.

"Мы не соглашались отдать 25% нашей территории", – подчеркнул глава государства.

Также он категорически исключил, что Украина признает оккупированные территории российскими..

"Я слышал такие предложения: признать, что территория, которая временно оккупирована, станет российской территорией. Конечно, мы не согласимся", – заявил Зеленский.

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Он заверил, что Украина готова двигаться к реальной дипломатии. В планах есть встреча украинской и американской команд в Абу-Даби в начале или в середине ноября, где переговоры могут состояться на техническом уровне.

Однако любым переговорам должно предшествовать прекращение огня, его президент назвал "пунктом номер один" для начала "настоящей дипломатии".