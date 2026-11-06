Зеленский: есть информация от разведки, что готовится новый удар РФ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия готовит новый удар по Украине. По данным разведки, враг планирует атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в пятницу, 6 ноября. "Пожалуйста, берегите себя, учитывая угрозу ракет", – призвал он.

По словам главы государства, Воздушные силы и Вооруженные силы Украины в целом готовятся к защите от российских ударов, но это непросто.

"Нужны перехватчики для "Пэтриотов", каждая договоренность – важна, каждый день в поставках – очень важен. И очень просим партнеров не откладывать поставки на потом", – подчеркнул президент.

Он добавил, что российская тактика заключается в уничтожении электросетей, трансформаторов, распределительных устройств. Именно поэтому даже при достаточной генерации в части регионов. Это решается ремонтами, и здесь важна скорость.

"Сегодня обсудили с премьер-министром, как можно дополнительно стимулировать ремонтные бригады, энергетиков, железнодорожников, работников коммунальных предприятий – всех, кто фактически 24/7 работает ради людей. И также боремся за поставки ракет для ПВО. Страны, которые могут помочь, очевидны. Соединенные Штаты прежде всего", – сказал Зеленский.

Гарант также сообщил, что провел разговор с командой, которая занимается нашими дальнобойными ударами по территории агрессора. "Будут России наши ответы", – заверил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с энергоснабжением в регионах и ликвидации последствий российских ударов. Самой сложной остается ситуация в Киеве, где люди и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.

Во время совещания также обсудили восстановительные работы, привлечение дополнительных бригад и помощь международных партнеров.