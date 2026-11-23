"Зеленский прав": Кушнер сказал, в каком случае Трамп одобрил бы гарантии безопасности для Украины по образцу Статьи 5 НАТО

Президент США Дональд Трамп одобрил бы гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО с утверждением в Конгрессе. Это было бы возможно в том случае, если бы общая архитектура безопасности в Европе делала крайне маловероятной необходимость когда-либо применить эти гарантии.

Об этом участник американской переговорной команды по завершению войны в Украине и зять президента США Джаред Кушнер написал в соцсети Х. Он также неожиданно добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский прав в отношении этих гарантий.

Кушнер рассказал, в каком сл... Источник: Скриншот Развернуть

Пост Джареда Кушнера. Источник: Скриншот

"Эти гарантии должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными. Именно над этим мы со Стивом Уиткоффом работаем вместе", – говорится в посте Кушнера.

Кушнер рассказал, в каком сл... Источник: Скриншот Развернуть

По его словам, готовность президента США Дональда Трампа рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности по образцу предусмотренных статьей 5 является "ключевым условием достижения прочного мира". Готовность России обсудить такие гарантии он назвал "важным шагом вперед и потенциальным свидетельством того, что она серьезно относится к миру".

"Такие гарантии вместе с механизмами сдерживания и предотвращения конфликтов могли бы существенно снизить риск новой войны. Это одни из важнейших обязательств, которые могут взять на себя Соединенные Штаты, и они требуют тщательного рассмотрения", – добавил Кушнер.

По его мнению, Дональд Трамп должен был бы одобрить любую предложенную гарантию, с учетом конституционных процедур и процедур Конгресса. Он сделал бы такой шаг только в том случае, если бы был убежден, что это однозначно отвечает национальным интересам США, а более широкие договоренности по безопасности "делают крайне маловероятным, что эта гарантия когда-либо будет применена".

"Именно поэтому гарантии безопасности для Украины не могут быть окончательно согласованы в отрыве от послевоенной архитектуры европейской безопасности. Эти два вопроса необходимо рассматривать вместе", – резюмировал свое видение ситуации Джаред Кушнер.

Напомним, что на днях Кушнер заявил о том, что украинская армия за годы полномасштабной войны кардинально изменилась и стала одной из лучших в мире. Украинские военные получили огромный боевой опыт и продемонстрировали способность противостоять сильному противнику.

На днях американский представитель сообщил о продвижении переговоров по гарантиям безопасности, европейской интеграции Украины и плане послевоенного восстановления. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет достичь договоренностей с участием Украины и европейских партнеров, а не навязывать им односторонние решения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле отреагировали на идеи США о гарантиях безопасности для Украины по модели НАТО.