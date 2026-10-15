Блог | Сдать Украину и назвать это миром: Мелони разнесла главную иллюзию поклонников Кремля

Кажется, один европейский политик с характером все же есть.

По крайней мере, премьерка Джорджия Мелони способна артикулировать вещи, которые давно должны были стать основой европейской политики:

"Я не испытываю ностальгии по российским танками и по Берлинской стене", сказала она, выступая в Сенате перед заседанием Европейского совета.

"Если бы Украина завтра перестала защищаться, как многие надеются или предлагают, мы бы не получили мира. Мы бы обсуждали оккупацию европейской страны и возвращение империализма советского образца, который Европа знала на протяжении половины прошлого века".

"…Никто не убедит меня в том, что капитуляцию тех, кто защищает свою свободу, можно назвать миром".

Это любимая жевачка ее оппонентов-псевдопацифистов, на которой держится значительная часть нынешней "борьбы за мир": требовать прекращения сопротивления от жертвы, пока агрессор продолжает убивать.

Называть миром оккупацию.

Отдельно Мелони раскритиковала объявленную Трампом договоренность по российскому дизельному топливу. Она указала на вполне конкретные последствия: политическую легитимацию Москвы, новые доходы для финансирования войны и ослабление санкционного давления – в то время, когда российские бомбы продолжают падать на украинские города.

Мелони ворвалась в политику на ультаправых, но оказалась, что стремится быть просто центристской. Она чемпион по премьерству в послевоенной Италии- так долго у нас не продержался не один премьер. Можно расходиться с Мелони по множеству вопросов. Но в четкости различия белого и черного ей не откажешь.

Вспоминать советские танки, не в связи с мифологией победобесия, а помнить их в Будапеште и Праге – значит уметь делать из истории политические, а не идеологические или мифологические выводы.

Значит, иметь здравый смысл. Голову на плечах. Отсутствие близорукости. И характер, как было сказано выше,

Свобода Украины не может быть разменной монетой ни в топливных сделках, ни в чужих предвыборных играх.

Капитуляция – не мир. Оккупация- иная форма той же войны.

А право Украины на свободу и ее защита не только не нуждается в оправданиях, а является первейшим стратегическим и моральным долгом Европы.