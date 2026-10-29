"Занимаемся вопросом": Путин сделал циничное заявление об Олешках и мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва работает над оказанием помощи гражданскому населению в районе Олешек Херсонской области. Он также заверил, что Россия занимается вопросом возможного мирного урегулирования войны, развязанной против нашего государства.

Об этом Путин заявил российским СМИ. По его словам, операцию по оказанию помощи гражданским запланировали на ближайшее время, а к ее проведению подключилась первая леди США.

Путин сделал заявление об Олешках

"Как раз в это время, в эти дни, сегодня, завтра намечена операция, кстати, при поддержке первой леди Соединенных Штатов, по оказанию помощи именно гражданскому населению", – заявил Путин.

По его словам, ситуация в Олешках обострялась в течение длительного времени. В то же время российский диктатор обвинил украинскую сторону в действиях, которые якобы привели к гуманитарной катастрофе.

"Сейчас не буду говорить о том, как действовала противоположная сторона, минируя подступы к этому населенному пункту и создавая практически гуманитарную катастрофу", – сказал он.

Владимир Путин. Источник: Скриншот

Что Путин сказал о мирных переговорах

Отдельно российский диктатор упомянул о возможности мирного урегулирования войны против Украины. По его словам, Москва якобы продолжает работать над этим вопросом.

"Ну, мы этим тоже занимаемся, так же, как и занимаемся вопросами возможного мирного урегулирования самого украинского конфликта", – заявил Путин.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Напомним, 27 октября в оккупированных Олешках Херсонской области начался режим тишины, необходимый для проведения гуманитарной миссии. Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом направилась в сторону города, чтобы содействовать доставке помощи местным жителям.

Оккупированные Олешки. Источник: Скриншот

Для проведения миссии специалисты разминируют маршруты, необходимые для безопасного передвижения. Параллельно готовят гуманитарный груз, который планировали доставить в Олешки.

Как писал OBOZ.UA, Россия стремится использовать гуманитарную миссию в оккупированных Олешках для собственной пропаганды, пытаясь предстать в роли спасителя, а не виновника гуманитарной катастрофы. С этой целью Москва планирует допустить в город отдельных американских журналистов, которые симпатизируют Кремлю и лояльны администрации Дональда Трампа. В то же время доступ для большинства украинских и независимых иностранных журналистов, вероятно, будет закрыт.