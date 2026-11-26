"Застряли": Кушнер назвал главное "препятствие" для завершения войны в Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что переговоры о завершении войны в Украине зашли в тупик из-за территориального вопроса. По его мнению, прежде чем обсуждать возможные территориальные уступки, сторонам необходимо определить условия послевоенного урегулирования.

Об этом Кушнер рассказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Маттиасу Депфнеру в рамках подкаста MD Meets. По словам американского представителя, к такому выводу он и его коллега Стив Уиткофф пришли после длительных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что мешает продвижению мирных переговоров

Кушнер признал, что сторонам пока не удается добиться прогресса в обсуждении территориального вопроса. В то же время он выразил надежду, что сосредоточение на послевоенном урегулировании поможет найти выход из ситуации.

"Мы сейчас несколько застряли на территориальном вопросе", – отметил представитель США.

Он предположил, что можно найти решение, которое позволит обеим сторонам выйти из войны в лучшем положении с точки зрения безопасности. Кушнер также привел пример европейской истории, которая, по его словам, свидетельствует о возможности достижения мира даже после масштабных войн.

Представитель президента США Джаред Кушнер. Источник: Getty Images

Что Кушнер сказал о гарантиях безопасности для Украины

Американский представитель также заявил, что Киев якобы требует гарантий безопасности, выходящих за рамки обязательств стран НАТО в рамках статьи 5 Североатлантического договора.

"Формулировка статьи 5 договора НАТО является золотым стандартом. Получение соответствующей гарантии безопасности от других государств, не являющихся членами НАТО, стало бы очень значительным шагом вперед", – подчеркнул Кушнер.

По его словам, Украина стремится получить более конкретные обязательства от партнеров. Однако представитель США утверждает, что Вашингтон не сможет предоставить гарантии, которые были бы конкретнее тех, что уже действуют между членами Альянса.

Напомним, Джаред Кушнер заявил, что пытался сдерживать давление Дональда Трампа на Украину, в частности убеждал американского лидера перестать критиковать Владимира Зеленского. В то же время он подчеркнул, что публичное обсуждение украинской стороной хода переговоров не способствует достижению мирных договоренностей.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся заключить мирное соглашение до января. По его словам, спешка американской стороны может привести к требованиям о существенных уступках от Киева, тогда как российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности прекратить войну.