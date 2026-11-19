Блог | Заработать на войне и договариваться о мире: бизнес-схема зятя Трампа

Джаред Кушнер "наживается" на войнах, которые пытается завершить в качестве американского посредника – новое расследование.

Издание The Atlantic рассказывает о том, как Джаред Кушнер, выступающий посредником США в урегулировании военных конфликтов, одновременно инвестирует десятки миллионов долларов в оборонную промышленность, которая получает выгоду от роста военных расходов.

Что выяснили журналисты?

5 ноября, через два дня после промежуточных выборов в США, инвестиционная компания Кушнера Affinity Partners раскрыла информацию о вложении $32 млн в американскую оборонную компанию Arxis.

Она производит критически важные компоненты для истребителей F-35, эсминцев ВМС США, атомных подводных лодок и систем противоракетной обороны. Эту военную технику используют, в частности, на Ближнем Востоке и в войне России против Украины – именно в тех конфликтах, в урегулировании которых участвует Кушнер.

Компания в значительной степени зависит от американских государственных оборонных заказов. В документах для инвесторов Arxis прямо отмечает, что глобальные конфликты, геополитическая напряженность и рост военных бюджетов создают благоприятные условия для ее бизнеса.

Показательно, что в 2023–2024 годах Arxis была убыточной, но в 2025-м, после возвращения Трампа в Белый дом, стала прибыльной. После выхода на биржу в апреле 2026 года ее акции выросли примерно на 60%.

Интересно, что Affinity приобрела акции Arxis уже после переизбрания Трампа и возвращения Кушнера к дипломатической деятельности.

Компания должна была сообщить об этой инвестиции еще в августе, в отчете за второй квартал 2026 года. Однако этого не сделала.

Лишь 5 ноября, почти через три месяца, Affinity внесла исправления в отчетность, добавив инвестицию на $32 млн без объяснения причин предыдущего пропуска.

И это не единственная инвестиция Кушнера в оборонную отрасль.

12 ноября стало известно, что Affinity Partners также инвестировала в технологическую компанию Q-Ctrl. Она разрабатывает навигационные системы, которые могут работать независимо от GPS. Такие технологии особенно важны в современных войнах, где спутниковые сигналы могут глушить, подменять или блокировать.

Q-Ctrl уже получала контракты от агентства передовых оборонных исследований Пентагона (DARPA), а также участвовала в совместном проекте с Lockheed Martin.

Таким образом, оборонная промышленность становится все более заметным направлением инвестиционного бизнеса Кушнера.

В чем конфликт интересов?

Кушнер одновременно выступает в нескольких ролях: он – зять президента США, частный инвестор и неформальный дипломатический посредник в международных конфликтах.

Дональд Трамп как президент и главнокомандующий имеет значительное влияние на оборонные расходы США, военные контракты и внешнюю политику. А Кушнер участвует в переговорах, результаты которых потенциально могут влиять на спрос на продукцию оборонных компаний, в которые он инвестирует.

Это создает риски конфликта интересов и ставит вопрос о прозрачности его бизнеса.

После Уотергейтского скандала в США приняли законодательство, призванное обеспечить финансовую прозрачность высокопоставленных чиновников и предотвратить конфликты интересов.

Но Кушнер формально не занимает государственную должность. В его биографии в Twitter указано: "Муж, отец, болельщик команды "Нью-Йорк Метс"".

Несмотря на участие в дипломатических переговорах от имени президента, Кушнер не подает финансовых деклараций, обязательных для соответствующих категорий государственных служащих. В Белом доме объясняют это тем, что он действует как частное лицо и, следовательно, не обязан раскрывать свое состояние.

Сам Кушнер отвергает обвинения в конфликте интересов. После переговоров о прекращении огня в Газе он заявил:

"То, что другие называют конфликтом интересов, мы со Стивом Уиткоффом называем опытом и доверенными связями, которые у нас есть по всему миру".

Это не первая публикация о возможном конфликте интересов Кушнера. Демократы в Конгрессе сообщили, что Кушнер – один из ключевых представителей окружения Трампа, деятельность которых они планируют расследовать.