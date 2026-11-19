"Зарабатываем большие деньги": Трамп похвастался доходами США от продажи оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получает значительную финансовую выгоду от продажи вооружения европейским странам, которые передают его Украине. Он подчеркнул, что американская сторона продает военную технику по полной стоимости, не предоставляя партнерам скидок.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News. Чиновник прокомментировал войну России против Украины и роль США в поставках военной помощи.

Трамп отметил, что Соединенные Штаты не передают оружие бесплатно, а продают его европейским союзникам, которые в основном отправляют приобретенное вооружение Украине. Вашингтон получает за такие поставки полную цену.

"Думаю, они в основном передают его Украине. Но мы его продаем. Мы получаем полную цену, не даем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне все равно. Я этого не хочу", – сказал он.

Война в Украине напрямую не влияет на Соединенные Штаты. Американская сторона не несет таких потерь, как участники боевых действий, а финансово выигрывает от продажи вооружений.

"Это на нас не влияет. На самом деле, наверное, можно сказать, что мы получаем за это полную цену. Мы не предоставляем скидок. Так что можно сказать, что мы на этом хорошо зарабатываем", – заявил президент США.

Трамп также высказался о масштабах потерь в войне, утверждая, что ежемесячно погибают десятки тысяч военнослужащих. Он хотел бы остановить боевые действия, поскольку считает их трагедией, и подчеркнул необходимость достижения договоренностей между Киевом и Москвой.

"Я бы очень хотел это завершить. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная вражда", – сказал Трамп.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что нужно готовиться к продолжению войны России против Украины. Он подчеркнул, что Киеву нужно финансирование программы PURL, в рамках которой украинские войска обеспечивают американским вооружением, при этом основную ответственность за это должна взять на себя Европа.