"Сейчас не время ослаблять давление на Москву": Каллас объявила о крупнейшем расширении санкционного списка против российского ВПК. Видео

Евросоюз одобрил самое масштабное с начала полномасштабной войны расширение санкционного списка в отношении российского военно-промышленного комплекса.

Об этом 12 октября заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи министров.

По словам Каллас, европейские министры согласовали около 1600 новых санкционных позиций, направленных против российского ВПК. Она подчеркнула, что Европа не собирается ослаблять экономическое давление на Москву.

Кая Каллас заявила, что новые ограничения должны затруднить России производство вооружения, которое она использует в войне против Украины.

"Сейчас не время ослаблять давление на Москву. Сегодня министры согласовали около 1600 новых санкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса. Это самое крупное расширение наших санкционных списков с начала российской войны", — сказала Каллас.

Она также отметила, что Европа продемонстрировала единство в вопросе дальнейшего давления на Россию.

Каллас подчеркнула, что Европа продолжит оказывать давление на Москву, чтобы ограничить её возможности вести войну против Украины.

Напомним, 12 октября 2026 года Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России, который предусматривает почти 1600 новых санкционных позиций и стал крупнейшим одновременным расширением санкционного списка с начала полномасштабной войны. Более половины новых санкционных позиций касается предприятий и структур, вовлеченных в производство баллистических ракет.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ограничения охватывают производственные цепочки баллистического вооружения. По её словам, цель санкций — сделать производство российского оружия более сложным, медленным и дорогостоящим.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о еще 20 судах российского "теневого флота". Они задействованы в экспорте нефтегазовых ресурсов РФ вопреки международным санкциям.