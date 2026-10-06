Блог | Запоздалое прозрение о России, или Как Германия все еще играет в "противника"

НЕМЕЦКАЯ РАЗВЕДКА СДЕЛАЛА ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ОТКРЫТИЕ.

Вода мокрая, Земля круглая, а москва – главная угроза. После многих лет гибридных атак, политических убийств и откровенного саботажа в центре Европы они наконец это поняли.

Вчера в Бундестаге прошли публичные слушания руководителей спецслужб. Глава BND Мартин Йегер официально признал рф "самым опасным противником" Германии.

В немецком медиапространстве сейчас наблюдается легкая паника, щедро разбавленная запоздалым прозрением. Местные СМИ прямо выкладывают материалы с заголовками: "МЫ УЖЕ ВОЮЕМ С россией?".

Что еще сегодня активно обсуждают в Германии на фоне этих слухов:

ТЕНЕВАЯ ВОЙНА (Schattenkrieg). Это теперь официальный термин. москва больше не просто "шпионит", она ведет целенаправленную гибридную кампанию против ФРГ на истощение.

САБОТАЖ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Спецслужбы открыто предупреждают: путин готовит почву для диверсий на критически важных объектах. Кибератаки стали абсолютной рутиной.

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОЕ ШПИОНАЖ. Фиксируется уровень активности кремлевской агентуры, которого Германия не видела со времен холодной войны.

НО ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ИСКУССТВА ВО ВСЕЙ ЭТОЙ ИСТОРИИ – традиционная немецкая дипломатическая эквилибристика.

Йегер очень аккуратно использовал слово "Gegner" (противник), старательно избегая прямого и понятного "Feind" (враг). Успокаивают себя тем, что признаков подготовки масштабного военного удара по странам НАТО прямо завтра якобы нет.

Видимо, называть вещи своими именами в Берлине все еще страшно. Вдруг обидятся те, кто уже ведет против них войну, пусть и теневую. Железная бюрократическая логика.

На мой взгляд, самый опасный противник – это и есть враг. А все эти лингвистические танцы – лишь вежливость, за которой скрывается банальная неготовность к жестким решениям.

Впрочем, не нам их судить. Мы в Украине тоже в гимне своих экзистенциальных врагов ласково называем их "вражечками".

Но, как показывает суровая практика, от того, как именно ты назовешь цель – противником, оппонентом или вражечком, – баллистика снаряда не меняется. Главное, чтобы калибр подходил.

А как вы считаете, решится ли Европа когда-нибудь официально назвать рф врагом, или будет так и дальше играть в "обеспокоенность" до первой реальной ракеты по Берлину?