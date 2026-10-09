"Защититься от террора можно только вместе": Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США санкции Грэма и ракеты для ПВО

9 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с двухпартийной делегацией сенаторов Конгресса США. Сперди прочего, в ходе встречи украинский лидер обсудил с американцами усиление защиты от российских атак, ограничение финансовых потоков страны-агрессора России и ускорение лицензирования производства в Украине ракет для систем ПВО Patriot.

В состав американской делегации вошли сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Кевин Крамер и Дэн Креншоу, а также демократ Марк Виси. Об этом рассказал сам глава государства Владимир Зеленский.

Встреча во время воздушной тревоги

Неудивительно, что встреча в Киеве проходила во время воздушной тревоги из-за угрозы российских реактивных дронов типа "Шахед". Как известно, в последние дни российские захватчики непрерывно пытаются наносить удары с воздуха по Украине и, в частности, по столице.

Поэтому тема очередных российских ударов стала едва ли не первой на встрече. Так, президент рассказал сенаторам, что только с начала октября российские дроны повредили в столице две школы, а также нанесли удары по мостам, энергетическим объектам и другой критической инфраструктуре.

Совместная защита

"Защититься от этого террора можно только совместно, и мы обсудили, каким образом Соединенные Штаты могут помочь спасти жизни. Конечно, мы рассчитываем, что закон Линдси Грэма будет реализован. Это вопрос политической воли, и сейчас важно проявить лидерство и полностью ограничить финансовые потоки для российской военной машины", – так Владимир Зеленский прокомментировал встречу с конгрессменами.

Отдельно стороны обсудили ускорение лицензирования производства в Украине и для Украины ракет-перехватчиков системы Patriot.

"Украина готова не просто производить баллистические перехватчики для себя, но и укрепить позиции Америки и союзников благодаря совместному производству", – уточнил президент.

Другие важные новости

Также сегодня Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Мартином Херемом. Среди главных тем были усиление защиты украинского неба, финансирование закупок средств ПВО и экспорт украинского оружия в Эстонию.

Стороны договорились, что их команды будут оперативно работать над формированием нового экспортного пакета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Великобритания объявила о выделении 54 млн фунтов стерлингов на энергетическую и гуманитарную помощь Украине накануне пятой зимы полномасштабной войны. О новом пакете заявил министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время первого визита в Украину в этой должности.